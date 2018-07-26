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В честь юбилея в Оренбурге появятся оркестр фонарей и «Дама с зонтом»
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В честь юбилея в Оренбурге появятся оркестр фонарей и «Дама с зонтом» 

АиФ-Оренбург 12 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В 275-летнему юбилею в Оренбурге появятся новые арт-фигуры.
На улице Набережной у памятника В. П. Чкалову установят «Даму с зонтом», в честь произведения Александра Пушкина «Капитанская дочка». На улице Советской у здания Оренбургского драматеатра появятся «Фонарь-трубач», «Фонарь-саксофонист», «Фонарь-контрабасист» и «Фонарь-лавочка-арфистка». Сквер имени В. П. Самохина украсят арт-объектом «Большая полицейская фуражка», а парк им В. А. Перовского — «Будильником», рассказали в городской администрации.
«Думаем, что горожане оценят эти подарки к юбилею Оренбурга. Арт-объекты станут своеобразной изюминкой главной улицы города, привлекая внимание туристов и любителей сделать красивое фото на память. Надеемся, что посетители будут бережно относиться к произведениям искусства», — рассказал глава Южного округа Артём Гузаревич.
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