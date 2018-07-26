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Шестилетний мальчик сломал ногу на детской площадке в Свердловской области
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Шестилетний мальчик сломал ногу на детской площадке в Свердловской области 

360tv.ru 14 часов назад
В городе Нижние Серги (Свердловская область) около одного из многоквартирных домов на улице Жукова шестилетний мальчик, катаясь на качелях, сломал большую берцовую кость ноги. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу региональной прокуратуры.
Уточняется, что на качелях под сиденьем не было одной доски. В образовавшуюся дырку соскользнула нога ребенка. Районная прокуратура проверит законность установки детской лошадки и кому она принадлежит. Кроме того, сотрудники регионального управления СК уже устанавливают лиц, которые ответственны за обеспечение безопасности на месте происшествия.
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