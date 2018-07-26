Как отдыхается детям по бесплатным путевкам в 4 км от свалки «Ядрово»

«Предлагаем путевку в детский лагерь: специально для вас в лучшее место» — с таким предложением звонят многодетным родителям Подмосковья сотрудники соцзащиты. Оказалось, что детей приглашают в лагерь рядом с мусорным полигоном ТБО «Ядрово» — всего в 4 км. Неужели бесплатная путевка бывает только на свалку?

Выполнил ли губернатор Московской области Андрей Воробьев обещание закрыть волоколамский полигон ТБО «Ядрово» и можно ли оздоровить детей, если они проведут лето, дыша парами от мусорной кучи, разбирался «Собеседник»

«Лучшее место»

Сегодня, увы, всю историческую и культурную славу города Волоколамска, стоявшего на защите Москвы в Великую Отечественную войну, затмила гора мусора, название которой, кажется, знакомо уже многим в России, — «Ядрово».

По крайней мере, о полигоне ТБО была наслышана жительница подмосковного села Царево (Пушкинский район), многодетная мать Александра Орлова

— В мае мне позвонили из соцзащиты Долгопрудного (там прописан один из трех ее детей. — Ред.) и сообщили, что нам несказанно повезло, путевок якобы очень мало и специально для нас в самом лучшем месте… В общем, 20 минут мне нахваливали лагерь, пока я не спросила адрес, — рассказывает «Собеседнику» Александра.

Этим «самым лучшим местом» оказался Волоколамский район, речь шла о детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Им. 28 героев-панфиловцев».

Сам лагерь выглядит неплохо: большая территория, не новые, но добротные трехэтажные корпуса, вероятно, еще советской постройки, зелень вокруг… По крайней мере, таким он видится из-за забора — на саму территорию «Собеседник» не пустили ни директор лагеря, ни министерство соцзащиты Московской области: сказали, надо согласовывать вопрос со всеми родителями отдыхающих в лагере детей.

Рядом с воротами лагеря на доске информации висит анонс тематики для второй смены, которая только закончилась: «Голливуд: путешествие в мечту» — ребята должны были снимать фильмы. В общем, неплохо.

И все бы ничего, но находится ДОЛ всего в 4–5 км (если идти по прямой) от вонючей свалки в деревне Ядрово.

— Я возразила соцзащите, что там рядом свалка в режиме ЧС, а мне ответили, что ничего об этом не слышали, — не перестает удивляться Орлова, — и если не хочу воспользоваться шансом — могу отказаться, найдется много других желающих.

«А у нас — не болеют»

— Между тем другие варианты даже не предлагались, хотя в договоре указано три разных лагеря. Но ты якобы сам уже выбрал (галочкой) именно этот. А в остальные, по словам соцзащиты, мест нет и не будет, — возмущается Александра. — В итоге мы отказались: у нас у самих свалка в 5 км от города. Что же получается: моего ребенка отправят от одной свалки к другой?!

Так вышло, что семья Орловой и раньше жила недалеко от свалок: сначала в Кучино, потом в Долгопрудном — около химкинской.

— Тогда дети болели, как нам говорили, неизлечимыми генетическими заболеваниями (одному поставили васкулит и давление, другому — гидронефроз и диабет, третьему — психические расстройства). Первые двое даже получили инвалидность, — делится Александра. — Но стоило нам переехать, как через полгода дети пошли на поправку, одному уже инвалидность сняли, скоро, думаю, снимут и второму.

Возможно, все не так уж и страшно: как уверяла меня сотрудница медсанчасти ДОЛ, с которой мне удалось поговорить у ворот лагеря, никто из отдыхающих детей на здоровье не жалуется.

— У нас в каждую смену — и зимой, и летом — приезжают по 300 детей. В большинстве это далеко не самые здоровые детки, и многие не из самых благополучных семей. Но обострений нет даже у тех, кто страдает бронхиальной астмой. Да у нас, в лагере, и не пахнет от свалки, — заключила женщина.

Сама она живет в Волоколамске и не отрицает, что туда доносится запах с мусорной горы.

— Впрочем, ядовитые испарения могут и не пахнуть, — бросила на прощание медик.

Надо сказать, что я запаха в районе лагеря тоже не почувствовала. Возможно, все дело в розе ветров, поскольку всего в 2 км от лагеря, в соседнем Нелидово, куда я тоже наведалась, меня заверили: от «Ядрово» доносится невыносимый запах.

Местные жители вообще удивлены, что лагерь работает, так как им еще весной сказали, что его закрыли из-за режима ЧС.

И все же его открыли 16 июня — сразу после окончания дегазации полигона «Ядрово».

По уверениям губернатора МО Андрея Воробьева, запах и «вредный воздух» свалка должна была прекратить источать как раз накануне — 15 июня.

На старом «теле» полигона ведутся работы, но рядом открыли новое…

Из ответа, который «Собеседник» получил из минсоцразвития Московской области: «Лагерь был принят межведомственной муниципальной комиссией, соответствующий акт был подписан членами межведомственной комиссии и и.о. главы Волоколамского района А. Г. Вихаревым. Жалоб от детей и родителей относительно запаха в лагере не поступало».

Двойные мусоровозы

Навестила я и сам полигон ТБО. С апреля, когда «Собеседник» побывал здесь, похоже, ничего не изменилось. То есть старое «тело» полигона действительно начали накрывать геомембраной, делать дегазацию. Но… открыли новое «тело» полигона, тем самым расширив и без того громадную свалку.

Да и мусоровозы всё едут и едут. Приезд каждой машины фиксируют активисты, которые дежурят ежедневно с 8 до 20 часов, сменяя друг друга каждые два часа.

— Нам пообещали: на свалку будет приезжать не более 80 машин в день, но сейчас час дня, а уже проехало 44 машины и некоторые из них, так сказать, двойные, — рассказывает мне активистка Людмила. — Посмотрите: у них не одна грузовая платформа (то, в чем и перевозится мусор), как это обычно бывает, а две. Делают это для того, чтобы побольше тонн мусора привезти. Мы это все фиксируем, чтобы потом предъявлять доказательства и претензии. А жить так больше невозможно: я даже купила противогаз, когда ездила в гости к внуку в Питер. Его-то ко мне на лето больше не пускают: после прошлого приезда из-за запаха от свалки он плохо себя чувствовал, — делится Людмила.

Жизнь неподалеку от свалки сказалась и на ее здоровье: на руке появился дерматит. У многих местных жителей есть такие же признаки химического отравления на коже.

Вскоре к нам подъехал сменщик Людмилы — Дмитрий.

— Проверяли, у них колеса мокрые? — первое, что спросил Дмитрий, взглянув в список с заехавшими мусоровозами.

— А почему они должны быть мокрыми?! — не поняла я.

— Мусоровозы заезжают на горы с токсичным мусором и потом едут в город, — ответил активист. — А они обязаны «принимать» ванны со спецраствором…

Пока Дмитрий объяснял мне эти тонкости, с полигона выехало еще три КАМАЗа. И все — с сухими колесами.

— На полигоне даже не засыпают слои мусора песком, как положено, — доложила Людмила. — Думаю, это всё будет ровно до 9 сентября. А после выборов губернатора все обещания вмиг забудутся.

Судя по всему, так и будет: ведь обещание Воробьева закрыть полигон еще в конце марта — начале апреля так и не было выполнено.

// фото автора

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Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018 под заголовком «Дети у свалки».