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Ростех откроет в Киржаче мемориальный музей первого летного отряда
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Ростех откроет в Киржаче мемориальный музей первого летного отряда 

ТАСС 14 часов назад
КИРЖАЧ, 26 июля. /ТАСС/. Ростех откроет на территории НИИ Парашютостроения в Киржаче Владимирской области мемориальный музей первого летного отряда, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.
"В этом стареньком домике [на территории НИИ] когда-то вел подготовку наш первый отряд космонавтов, в том числе Юрий Гагарин. На аэродроме они занимались летной подготовкой, прыгали с парашютом, а в доме складывали парашюты, потому что они укладываются вручную каждым летчиком или парашютистом. Мы договорились, что будет создан мемориальный музей первого летного отряда", — сказал он.
Чемезов отметил, что в музее будут проходить экскурсии для молодежи и детей.
Открытая в Киржаче в четверг новая производственная линия «НИИ Парашютостроения» позволит нарастить объем производства отечественных парашютных систем в 3 раза, выпуская более 2 тыс. изделий в год. На предприятии будут производить парашютные системы всех основных видов: грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические и другие, в том числе крупногабаритные с площадью купола более 1 тыс. кв.м.
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