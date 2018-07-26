Ростех откроет в Киржаче мемориальный музей первого летного отряда

КИРЖАЧ, 26 июля. / ТАСС /. Ростех откроет на территории НИИ Парашютостроения в Киржаче Владимирской области мемориальный музей первого летного отряда, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов

"В этом стареньком домике [на территории НИИ] когда-то вел подготовку наш первый отряд космонавтов, в том числе Юрий Гагарин . На аэродроме они занимались летной подготовкой, прыгали с парашютом, а в доме складывали парашюты, потому что они укладываются вручную каждым летчиком или парашютистом. Мы договорились, что будет создан мемориальный музей первого летного отряда", — сказал он.

Чемезов отметил, что в музее будут проходить экскурсии для молодежи и детей.

Открытая в Киржаче в четверг новая производственная линия «НИИ Парашютостроения» позволит нарастить объем производства отечественных парашютных систем в 3 раза, выпуская более 2 тыс. изделий в год. На предприятии будут производить парашютные системы всех основных видов: грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические и другие, в том числе крупногабаритные с площадью купола более 1 тыс. кв.м.