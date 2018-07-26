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Тренинги с подростками в замещающих семьях — предотвращение кризиса
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Тренинги с подростками в замещающих семьях — предотвращение кризиса 

Управа района Измайлово города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Столичный Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» в рамках поддержки замещающих семей провел семинар среди специалистов на тему: «Тренинговые занятия с подростками как элемент работы по предотвращению кризисов».
Психолог отделения подготовки и сопровождения приёмных родителей и постинтернатного патроната филиала «Северное Измайлово» ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» Елена Турлина в ходе семинара выступила с презентацией, главными темами которой стали инструменты практического сопровождения замещающих семей, частности предотвращения кризисных этапов и элементы снятия напряжения в условиях сложной ситуации. Она заострила внимание на конкретных деталях подросткового тренинга.
Психолог в социальной сфере отдела подготовки и сопровождения замещающих семей ГБУ ГНПЦ по защите прав детей «Детство» Ирина Каплина детально познакомила участников семинара с методикой «Рабочий план», реализуемой специалистами Центра «Детство» в процессе сопровождения замещающих семей по пилотному проекту (пять и более детей).
На интерактивном мероприятии приняли участие директор ЦСПСиД «Измайлово» консультант УСЗН ВАО Елена Башкирева, специалист служб сопровождения замещающих семей уполномоченных организаций ВАО города Москвы Наталия Рыбакова, а также специалисты уполномоченных органов в сфере опеки, попечительства и патронажа районов Измайлово, Северное Измайлово, Восточное Измайлово, Ивановское и Гольяново.
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