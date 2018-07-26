Голый беременный живот, каскад секси-образов и поцелуи: Ханна показала страсть под жарким солнцем

27-летняя певица Ханна, сейчас ожидающая появления своего первенца, представила новый клип на песню «Целуемся».

Ханна представила невероятный каскад сексуальных образов в клипе «Целуемся» — она не только танцует под жарким летним солнцем в длинных платьях, но и обнажает глубоко беременный живот в по-настоящему смелом look с белой бахромой и кроп-тором. Масштабные съемки режиссер продюсерского цента «Hoodyakov Production» Zaur развернул в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.

— поделилась Ханна, которую в ролике поддержали артисты ансамбля Todes. А как тебе новый клип певицы, которая вот-вот родит малыша директору лейбла Black Star Павла Курьянову?

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Фото:Instagram