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Голый беременный живот, каскад секси-образов и поцелуи: Ханна показала страсть под жарким солнцем
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Голый беременный живот, каскад секси-образов и поцелуи: Ханна показала страсть под жарким солнцем 

WMJ.ru 14 часов назад
Фото: WMJ.ru
27-летняя певица Ханна, сейчас ожидающая появления своего первенца, представила новый клип на песню «Целуемся».
Ханна представила невероятный каскад сексуальных образов в клипе «Целуемся» — она не только танцует под жарким летним солнцем в длинных платьях, но и обнажает глубоко беременный живот в по-настоящему смелом look с белой бахромой и кроп-тором. Масштабные съемки режиссер продюсерского цента «Hoodyakov Production» Zaur развернул в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.
— поделилась Ханна, которую в ролике поддержали артисты ансамбля Todes. А как тебе новый клип певицы, которая вот-вот родит малыша директору лейбла Black Star Павла Курьянову?
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Фото:Instagram
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