Похабный мордобой в телестудии «Останкино»

Мордобой в Останкинском телецентре становится, похоже, доброй традицией. Едва успели поутихнуть эмоции, вызванные дуэлью нижегородского губернатора и московского Жириновского в программе «Один на один», как натуральная «уличная» драка украсила съемочную площадку популярной передачи «Тема».

На сей раз отличился посетивший «Тему» в качестве студийного зрителя неутомимый художник-авангардист Александр Бренер. Миру искусства он хорошо известен такими своими произведениями, как хождение по-большому в зале Пушкинского музея, забрасывание сырыми яйцами посетителей музея Политехнического, обнажение гениталий на сцене Дома литераторов, и другими шедеврами. Свою новую работу творец продемонстрировал ничего не подозревавшим мирным гражданам в «Останкино».

К сожалению, как удалось выяснить, телезрители не увидят бренеровского творения, когда «Тема» выйдет в эфир (вероятно, в середине сентября), поэтому есть смысл рассказать о том, что же все-таки произошло в одной из останкинских студий во вторник 8 августа. Обозреватель «М-Э» как и г-н Бренер, находившийся на съемке программы в качестве зрителя, стал невольным свидетелем беспрецедентного «перформанса» — так называет свои творческие находки авангардист.

Главное — конспирация

Со старым знакомцем г-ном Бренером, давшим прошедшей весной предельно откровенное интервью автору этих строк, я встретился у входа в телецентр за час до начала съемки «Темы». Разговорились. И на вопрос, когда же благодарные зрители увидят его новую работу, Александр лишь неопределенно пожал плечами, пообещав сообщить о посещении его очередной музой. Ни один мускул не дрогнул на его мужественном лице, выдавая грандиозные замыслы на самую ближайшую перспективу. А дабы у собеседника не возникло подозрений, творец подарил только что вышедший сборник собственных верлибров, названный абсолютно умиротворенно — «Александр Бренер устал». Я немедленно пролистал подарок и поймал себя на мысли, что один белый стих все-таки вызывает некоторые опасения и едва ли свидетельствует о смертельной усталости поэта и художника. Вот он:

Я-то знаю, что я Великий художник. Просто Слишком передовой для Остальных людей, которым Недостает культурных Критериев, чтобы по достоинству Оценить мое мастерство, Для этого требуются знатоки, Способные шагать в ногу Со временем.

Чужая душа — потемки, но, видимо, именно на съемках «Темы» г-н Бренер рассчитывал найти подлинных знатоков и ценителей нетрадиционного искусства. Да и тема «Темы» — скандалы и скандальные личности — только подогревала вдохновение мастера.

Было ли дальнейшее импровизацией или замысел отшлифовывался в тиши рабочего кабинета, уточнить не удалось. Впрочем, это и не столь важно, когда речь идет о несомненной творческой удаче, и нет смысла оправдывать фиаско неподготовленностью исполнителя. Судите сами…

«Смело мы в бой пойдем…»

Начали во здравие — с аплодисментов в адрес воссевших на подиуме гостей и первых «дежурных» вопросов к ним ведущего Дмитрия Менделеева . Однако ожидавшихся скандальных ответов так и не прозвучало. Разве что Борис Моисеев «голубовато» подмигнул и послал воздушный поцелуй безымянному зрителю или самому ведущему…

Вот тут-то, как и предусмотрено сценарием «Темы», микрофон попросил студийный зритель Александр Бренер.

— Скучно, — мирно сказал он, — господа. Передача посвящена скандалам, а их нет. И гости — никакие не скандалисты… Давайте-ка устроим настоящий скандал… Итак, я начинаю!

На этой высокой ноте авангардист вскочил со своего места и ринулся, к подиуму с гостями. Крики отдельных присутствующих, что передача пойдет в записи и «незапланированного» скандала никто не увидит, творца не остановили… В мгновение ока г-н Бренер скинул с подиума кресло г-жи Ступишиной, не извлекая из него предварительно тела дамы. Поступить аналогичным образом с депутатом Марычевым художнику не удалось. Госдумец оказался мужиком кряжистым, валиться вниз не захотел, однако кресло в быстротечной борцовской схватке с авангардистом от своего присутствия освободил. И на нем вальяжно раскинулся г-н Бренер.

Большинство зрителей явно восприняли происходящее, как «домашнюю заготовку», и массового оцепенения, ожидаемого художником, так и не произошло. Разочарованно г-н Бренер отправился на исходную позицию, а ведущий возьми и скажи: «Думаю, что вам лучше все-таки покинуть помещение…» Вот этого-то справедливого по большому счету замечания произносить Диме Менделееву не следовало бы. Поравнявшийся с ним Бренер буркнул в ответ нечто нечленораздельное, после чего нанес сокрушительный удар правой ведущему в челюсть!

Как г-н Менделеев устоял на ногах — одному Богу известно. Сам же «мордоворот» бросился наутек… Наперерез ринулся депутат Марычев. Вдогонку — его думские помощники и охранники…

Настигли беглеца за студийной декорацией — за спинами зрителей. Г-н Марычев встретил г-на Бренера левым прямым в подбородок. Художнику удалось уклониться, и удар едва зацепил его. Однако марычевский охранник, подоспевший с тыла, оказался точнее. Последовал крюк в диафрагму, затем рубящий тычок по печени — и тело авангардиста распласталось на полу…

Напомню читателям репортажа, что дело происходит в останкинской студии, а не на руинах привычного ко всему Колизея и даже не на плохо освещенной московской улице в районе затрапезной пивной. Вся сцена густо сдабривается ненормативной лексикой депутата, потерявшего в схватке очки. Его охранники, поднявшие рухнувшее тело, уговаривают друг друга не бить авангардиста по лицу и не убивать на месте. Но профессиональные акцентированные удары по корпусу следуют один за другим под дружное одобрение сидящих в студии: «Убить его, гада, мало…» Не обходится и без упоминания еврейской национальности г-на Бренера, «посягнувшего на русское телевидение и русского телеведущего Дмитрия Менделеева»…

Минут через пять расправа над авангардистом закончилась, и художник под белы рученьки был доставлена комнату останкинской милиции. А внимание зрителей переключилось на пострадавшего.

Бренеровский удар, как оказалось, был не слишком силен. Челюсть Димы Менделеева была не только не сломана, но даже не выбита, и оперативное вмешательство гримеров, «подреставрировавших» лицо ведущего, позволило продолжить съемку «Темы» минут через тридцать…

После драки кулаками не машут

Во время паузы обозревателю «М-Э» удалось взять короткие интервью у двух участников разразившегося скандала.

На вопрос, случалось ли с ним что-либо аналогичное в прошлом, Дмитрий Менделеев ответил, что «в жизни, конечно, всякое бывало, но в „Останкино“ — на работе — никогда…» «Я, — добавил он, — вообще не слышал, чтобы кто-то из наших гостей устраивал на съемках драку, люди чаще всего очень доброжелательны».

Я попытался, как мог, объяснить пострадавшему, что то, что он называет дракой, на самом деле является «перформансом», то есть произведением искусства. Как и следовало ожидать, Дмитрию Менделееву (автору этих строк тоже) «недостает культурных критериев, чтобы по достоинству оценить мастерство» г-на Бренера. Ведущий «Темы» так и не смог понять, почему человек, ударивший его по лицу, называет себя «художником».

Узнав же от меня, что «художник» в настоящий момент находится в милиции и что ведущий может написать официальное заявление, как пострадавший, г-н Менделеев сказал, что «никаких заявлений писать не намерен и вообще после драки кулаками не машут».

Несколько иначе отнесся к случившемуся нашедший потерянные очки г-н Марычев. И даже тот факт, что оптика не разбилась, благосклонности к авангардисту у депутата не пробудил.

Г-н Марычев расценил бренеровский «перформанс» как «откровенный акт злостного хулиганства» и высказал намерение добиться возбуждения уголовного дела по соответствующей статье.

Сдержит ли депутат свое веское слово или удовлетворится в итоге тем, что «врезал этой сволочи по морде» (лексика — депутатская — В. Т.), покажет, видимо, ближайшее будущее.

А пока судьба отнеслась к «художнику» гуманно: ребята-милиционеры, как ожидали многие, по ребрам не добавили, в КПЗ в ближайшее отделение не отправили, а отпустили с миром на все четыре стороны — за поиском новых вдохновений для новых «перформансов»…

Газета «Мегаполис-Экспресс», № 32, 16 августа 1995