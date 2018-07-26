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Ямальцы и в Канаде не пропадут. И себя покажут, и о Сихиртя расскажут
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Ямальцы и в Канаде не пропадут. И себя покажут, и о Сихиртя расскажут 

ИА Север-Пресс 14 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальский мастер резьбы по кости и дереву Евгений Салиндер стал победителем на фестивале культуры «Adäka Cultural Festival» в Канаде.
Он отмечен в номинациях «Лучший артист» и «Лучшая галерея», а одну из работ ямальца разместили на официальной афише фестиваля. Кроме того, Евгений выступил с докладом на тему «Народ Сихиртя», продемонстрировал навыки резьбы по кости из оленьего рога и провёл мастер-классы для посетителей. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей.
Приглашение принять участие в мероприятии Евгению Салиндеру поступило лично от Ассоциации культуры и туризма исконных народов Юкона. Главной темой фестиваля стал «Циркумполярный мир». Программа включала в себя выступления музыкантов, кинопоказы, мастер-классы и лекции от артистов.
Евгений Салиндер — участник и лауреат многочисленных российских и международных выставок и конкурсов. Его работы находятся в художественных фондах окружного Дома ремёсел, Ямальского многопрофильного колледжа и в частных коллекциях.
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