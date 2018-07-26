8 фильмов, подвергающих сомнению нашу реальность

На ivi состоялась премьера фантастического фильма «Черновик» о параллельных мирах и о том, какое место среди них занимает наш. По такому случаю мы собрали еще несколько картин, в каждой из которых есть свои интересные концепции нашей реальности.

Черновик

Черновик

Герой «Черновика», дизайнер компьютерных игр Кирилл, внезапно обнаруживает, что его вычеркнули из жизни. Его не узнают друзья и родные, паспорта нет, личности, соответственно, тоже. Как оказывается, призвание его — не жить скучную обывательскую судьбу, а быть таможенником между параллельными мирами.

На этом почетном посту он узнает много того, чего простым смертным знать не положено.

Матрица

The Matrix, 1999

Матрица

Если бы Нео не был таким любознательным, мы и не ведали бы, что в мире творится на самом деле. С виду все кажется хорошо, люди прилично одеты, а на самом деле — все голые с трубками во входных и выходных отверстиях. А реальность — это сон.

Особо опасен

Wanted, 2008

Особо опасен

История о том, что один простой неудачник где-то глубоко внутри — крутейший киллер, надо только раскрыть его способности изнурительными тренировками и Анджелиной Джоли , ну и показать ему немножко истины, позволяющей управляться с законами физики как заблагорассудится.

Начало

Inception, 2010

Начало

Границы межу сном и явью размыты, ты можешь все, но имеет ли это значение, если не понимаешь, в каком из миров находишься? Впрочем, начинается все с достаточно изящного ограбления, проводимого в подсознании одного влиятельного человека.

Бразилия

Brazil, 1985

Бразилия (на английском языке с русскими субтитрами)

Сэм Лаури живет в обществе тотальной бюрократии, и в целом его все устраивает. Но однажды он встречает девушку из своих снов. К сожалению, Джил обречена, так как имела неосторожность написать письмо об ошибке, допущенной бюрократической системой. А система предпочитает исправлять ошибки, убирая людей.

Тринадцатый этаж

The Thirteenth Floor, 1999

Тринадцатый этаж

Группа разработчиков создала совершенную модель виртуальной реальности, в которую можно ходить на прогулки и не чувствовать ни малейшего подвоха. Однако это потрясающее достижение влечет за собой загадочное убийство главы компании, а все ответы спрятаны там — в нереальности.

Доктор Стрэндж

Doctor Strange, 2016

Доктор Стрэндж

Успешный нейрохирург Стефан Винсент, попав в автомобильную аварию, лишается всего, чем дорожил — беременной жены и любимой работы. Потеряв смысл жизни, герой фильма отправляется в невероятное путешествие с целью все исправить. В итоге он открывает в себе удивительные способности, а в окружающем мире — поразительную пластичность.

Вечное сияние чистого разума

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004

Вечное сияние чистого разума

Реальный мир создается прежде всего в нашем мозгу, и от того, как нейроны интерпретируют внешние сигналы, зависит то, что мы видим и осознаем. Но что если удалить из своей памяти близкого человека, словно его никогда и не было? Это же примерно как спрятаться от опасности, закрыв лицо ладошками. Тем не менее, главный герой именно так и пытается поступить, когда стирает из памяти свою бывшую девушку.