«Молва разошлась по району»: на концерт «Чайфа» в глухой свердловской деревне ждут 5 тысяч человек

В следующую среду «Чайф» сыграет один из самых необычных концертов в своей истории — группа выступит в Малом Турыше, где официально проживают 69 человек. Но в этот вечер туда съедутся пять тысяч гостей.

— Молва по району разошлась так, что администрация ждёт пять тысяч зрителей на концерте, — рассказала E1.RU Гузель Санжапова , которая и организует этот концерт. — Мы планируем две тысячи человек, но скорее получится какое-то среднее число. Я даже нигде особо не продвигаю теперь концерт в соцсетях. Думаю, что большинство билетов будут проданы на месте, а не заранее.

Планируется, что все собранные средства (а группа «Чайф» выступит бесплатно) пойдут на строительство общественного центра в Малом Турыше.

— Я не знаю, сколько мы соберём денег. Для меня сейчас главное — справиться с тем количеством народу, которое приедет к нам. Думаю, что около полусотни человек останутся на ночёвку. Для них уже приобрели палатки, — рассказала Гузель.

По её словам, зрители приедут не только из окрестных деревень и Екатеринбурга, но также из Москвы, Новосибирска и Тюмени.

Обычный билет стоит тысячу рублей. Но есть и эксклюзивные предложения. Например, можно на автобусе с группой «Чайф» доехать до деревни, побывать на концерте, а затем отправиться домой. Такой вариант стоит 20 тысяч.

На данный момент все формальные согласования получены. Осталось лишь оплатить услуги скорой помощи — час дежурства бригады обходится в 800 рублей.

Гузель Санжапова хочет построить в Малом Турыше общественный центр (по-простому — Дворец культуры). Её производство крем-мёда Cocco Bellо уже несколько лет является деревнеобразующим. В планах у Гузели также построить в Малом Турыше карамельную фабрику.