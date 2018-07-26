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«Сказки под сосной» почитают в Алешкинском лесу
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«Сказки под сосной» почитают в Алешкинском лесу 

Управа района Куркино 13 часов назад
Фото: Управа района Куркино
Сотрудники Мосприроды проведут 10 августа в Алешкинском лесу занятие для малышей «Сказки под сосной».
— Любовь и уважение к окружающему миру нужно воспитывать с самого детства. Приглашаем всех желающих на чтения литературных произведений популярных авторов детской литературы о природе и окружающем мире, — отметили в пресс-службе Мосприроды.
Занятие состоится в 12.00. Участников ждут на детской площадке по адресу ул. Вилиса Лациса, д. 18. Дополнительная информация и запись на мероприятие по телефону 8 (499) 557-03-48. (ск)
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