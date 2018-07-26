«Сказки под сосной» почитают в Алешкинском лесу

Сотрудники Мосприроды проведут 10 августа в Алешкинском лесу занятие для малышей «Сказки под сосной».

— Любовь и уважение к окружающему миру нужно воспитывать с самого детства. Приглашаем всех желающих на чтения литературных произведений популярных авторов детской литературы о природе и окружающем мире, — отметили в пресс-службе Мосприроды.

Занятие состоится в 12.00. Участников ждут на детской площадке по адресу ул. Вилиса Лациса, д. 18. Дополнительная информация и запись на мероприятие по телефону 8 (499) 557-03-48. (ск)