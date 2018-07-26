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Обладатели красивого почерка соберутся на улице Свободы
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Обладатели красивого почерка соберутся на улице Свободы 

Управа района Куркино 13 часов назад
Фото: Управа района Куркино
Мультикультурный перформанс, созданный Броди Нойеншвандером, пройдет 29 июля цв Культурном центре «Салют» на улице свободы. Здесь соберутся любители красиво выводить буквы.
— Идея перформанса — создание благоприятной среды для взаимодействия разных культур, а конечная его цель — повышение уровня культурной лояльности. Основным инструментом для трансляции цели было выбрано общее для всех народов искусство — каллиграфия. Во время мероприятия каллиграфы разных национальностей из России и СНГ соберутся в одном зале и будут писать общий текст, но на разных языках, — отметили организаиоры.
Меропрятие начнется в 14.00 с мастер-класс «Буквы и люди», в 14.30 будет лекция Броди Нойеншвандера, перформанс «Черно-белая тишина» начнется в 17.00.
Напомним, что КЦ «Салют» расположен по адресу: ул. Свободы, д. 37. (ск)
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