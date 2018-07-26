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Заметки наших читателей. Кострома — это не только Иван Сусанин, но и цыгане с песнями и свободой
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Заметки наших читателей. Кострома — это не только Иван Сусанин, но и цыгане с песнями и свободой 

ИА Север-Пресс 13 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальский путешественник Андрей Меньшиков на автомобиле с семьей продолжает своё путешествие по России. В одном из российских городов они посетили Цыганский музей культуры и быта.
Кострома — город Золотого кольца России. Это известно многим. А вот то, что там есть уникальный музей, единственный в России и очень редкий в мире, знают немногие. Музей очень закрытой нации. Интересной культуры и быта таинственного очень музыкального народа. Цыгане — не только гадалки, но и очень жизнелюбивый, свободный народ.
«Потрясающий музей, позволивший узнать многое о свободолюбивом, отважном народе. Нам рассказали о цыганах разных стран, их жизни в период коллективизации и советской власти. Потрясло отношение цыган к своим детям и их образованию. Свобода на первом месте! Не деньги, власть, даже не грамотность и образование, а свобода! Вот первейшая и главная ценность цыган. Это не ненцы, у которых отправляют детей на десяток лет жить в интернате, у цыганки никто не сможет забрать ребёнка, он сам вырастет и примет решение, а пока он маленький, то будет возле матери. Цыгане не терпят никакого давления извне, если их что-то не устраивает, они просто уходят из этих мест», — рассказал герой книги рекордов Гиннесса.
По словам Андрея Меньшикова, попасть в музей и просто, и непросто. Нужно заранее созвониться с директором учреждения, и тогда будет встреча так встреча! Будут цыгане, будут звучать скрипки и гитара. Невероятно гостеприимный музей.
За подробностями поездки по городам России и Белоруссии следите на нашем сайте.
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