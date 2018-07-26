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Казанский кинофестиваль-2019 пройдет не в сентябре
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Казанский кинофестиваль-2019 пройдет не в сентябре 

Казанский Портал 13 часов назад
Казанский международный фестиваль мусульманского кино-2019 пройдет не в сентябре, а в апреле.
Традиция будет нарушена по просьбе президента Татарстана Рустама Минниханова. Он хочет, чтобы фестиваль прошел одновременно с экономическим саммитом «Россия — Исламский мир: KazanSummit», сообщает «Татар-информ».
Казанский кинофестиваль-2018 пройдет с 4 по 10 сентября, как и планировалось. Показы будут бесплатными, потому что никто не хочет платить.
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