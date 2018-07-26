Ещё
Мастер-класс, конкурсы и много игр организовали для жителей сотрудники центра «Северное Чертаново»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Мастер-класс, конкурсы и много игр организовали для жителей сотрудники центра «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы
Мастер-класс, конкурсы и много-много игр организовали для детей и взрослых сотрудники Московского культурного центра «Северное Чертаново» в среду, 25 июля.
В этот день на открытой площадке около учреждения развернулось мероприятие в рамках семейного проекта «ART-газон». Встречала всех гостей руководитель фольклорного театра «Круглый год» Ирина Авакян.
— Было очень оживленно! Ирина организовала много активностей: игры на знакомство, на развитие памяти, с мячом, хороводные под балалайку, поиграли и в «Эрудит». Она даже провела конкурсы — «Самый красочный корабль» и «Самое оригинальное название». Делали все в технике оригами, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.
Такие увлекательные и интересные встречи проходят в учреждении каждую неделю, по средам, и продлятся до конца лета.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/26/43151/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Более 15 тысяч человек стоят на учете в районном филиале ТЦСО «Чертаново» Сетевая акция «Московский пленэр» прошла в районе Чертаново Северное Результаты работы за год представили воспитанники студии «Мир фантазии»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Ляпы в советских мультиках14
Поклонники назвали Харатьяна «уставшим»2
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение