Мастер-класс, конкурсы и много игр организовали для жителей сотрудники центра «Северное Чертаново»

Мастер-класс, конкурсы и много-много игр организовали для детей и взрослых сотрудники Московского культурного центра «Северное Чертаново» в среду, 25 июля.

В этот день на открытой площадке около учреждения развернулось мероприятие в рамках семейного проекта «ART-газон». Встречала всех гостей руководитель фольклорного театра «Круглый год» Ирина Авакян.

— Было очень оживленно! Ирина организовала много активностей: игры на знакомство, на развитие памяти, с мячом, хороводные под балалайку, поиграли и в «Эрудит». Она даже провела конкурсы — «Самый красочный корабль» и «Самое оригинальное название». Делали все в технике оригами, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.

Такие увлекательные и интересные встречи проходят в учреждении каждую неделю, по средам, и продлятся до конца лета.

Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/26/43151/