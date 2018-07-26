Небензя открыл детскую ассамблею ООН в «Артеке»

"Вы будете делать модель ООН, на самом деле «Артек» и есть ООН… «Артек» родился раньше, чем ООН: Лидийский дворец, где была задумана ООН, находится буквально за углом в Ялте, — сказал Небензя на открытии детской ассамблеи. — ООН была задумана, чтобы не только не допустить изменения границ, но и чтобы не допустить ужасов новой войны, но эта цель не была полностью достигнута. В этом виноваты не дети, а взрослые".

По его словам, он поражен «Артеком». «Я мечтал сюда попасть, я влюбился в эти места… Меня спрашивали на входе — похоже ли это на то, что происходит в ООН. Конечно похоже, мы также аккредитуемся, но со скрипкой и фортепиано нас не встречают», — заметил дипломат.

Директор «Артека» Алексей Каспржак выразил надежду, что детская ассамблея будет проходить ежегодно. «Мы благодарны МИД , вам лично (Небезне — прим. ТАСС), — сказал директор центра. — Мы будет продолжать устраивать такие события ежегодно, я надеюсь, что на них обратят внимание не только в России, но и за ее пределами».

Детская ассамблея — в «Артеке»

Детская ассамблея ООН в «Артеке» смоделирует заседания Генеральной ассамблеи ООН по повестке: «Добровольчество и гуманитарная помощь». При этом, заседания в «Артеке» будут проходить как на английском, так и на русском языках.

В работе ассамблеи также принимают участие иностранные журналисты из Узбекистана, Азербайджана, Сербии, Испании, Франции, ФРГ, Канады, Турции и других стран. «Представители зарубежных СМИ примут участие в официальных мероприятиях ассамблеи, а в рамках рабочих сессий помогут детям из своих стран представить позицию по вопросам международного сотрудничества и внести предложения в итоговую резолюцию», — рассказали в пресс-службе МДЦ.

В смене «Дружба» участвуют дети из 63 стран. «Это — смена с наибольшим участием детей из-за рубежа в годичном артековском цикле: более 800 ребят из 62 стран СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Северной и Южной Америки собрались в эти дни в детском центре», — рассказали в пресс-службе «Артека».

По итогам заседаний детской ассамблеи в пятницу участники утвердят итоговую резолюцию, получат памятные сертификаты, а также выберут лучших делегатов.

Организатором мероприятия выступили МДЦ «Артек», дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ и фонд поддержки МДЦ «Артек».