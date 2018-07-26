В Кургане отремонтируют 50 объектов для детей на 176 миллионов рублей

Чиновники проверили, как идёт ремонт в учреждениях для детей, и обещали заехать ещё раз уже перед 1 сентября

В Кургане глава города Сергей Руденко вместе с журналистами и чиновниками мэрии проверил, как идёт ремонт в детском саду «Росинка». Это один из 50 объектов, которые отремонтируют на 176 миллионов рублей этим летом. В садике заменили пожарные лестницы, козырки над входами, сделали новую крышу и отремонтируют отмостку. В планах — заменить окна и двери, но уже в следующем году. На ремонт ушло 1,6 миллиона рублей.

И.о. заведующей садика и предлагает залезть на крышу — ей очень нравится, как подрядчик отремонтировал кровлю

Эвакуационные лестницы отремонтировали и покрасили

Из-за нового дома по улице Зорге садик «Росинка» готовится к наплыву дошколят

Рядом с садиком по улице Зорге строится многоэтажка, и Валентина Клюшина, и.о. заведующей садика №39 готовится к наплыву детей.

— Люди идут, говорят — как попасть в ваш детский сад? Он очень востребован, но наши группы уже переполнены. Пусть жители узнают о свободных местах в департаменте образования города, если места будут — всех примем с удовольствием, — говорит руководитель.

Глава города входит в «некурящую зону»

Окна в спортзале стали меньше, зато новые

Пол тоже давно нуждался в ремонте

Кроме зала в школе отремонтируют душевые, туалеты, раздевалки и тренерскую

Следующий объект — школа №53 им. А. А. Шараборина по улице Урицкого. Вход предваряет тройное ограждение, фасад здания закрывают высокие ели. С улицы видны только окна обновлённого спортзала — главной гордости школы. На ремонт здания уйдёт 4,6 миллиона рублей, из которых большая часть как раз на спортивный объект. Здесь идёт ремонт кладки стен и усиление простенков спортзала, завершается внутренняя отделка, заменены окна, новыми будут туалет и раздевалки. Но главная гордость, которая появится здесь же — душевые комнаты. На сэкономленные при проведении аукциона на ремонт деньги школа сможет еще и сделать временное ограждение тира, заменить электропроводку и отремонтировать систему отопления.

— 2,7 миллиона — это только деньги на спортзал (душевые, зал, тренерская). После мы заменим кладку стен и отмостку сделаем. Ремонт фасада планируем на следующий год, заявки уже сделали. А зал будет очень классным! — рассказала директор Людмила Фисун.

«Мостовик» хоть и маленький, а воспитывает почти 2000 детей

Любовь Евдокимова сетует на то, что центр не может из-за своих размеров принять всех желающих

Даже урна готова вступить в бой с мусором

В детском центре «Мостовик» рады и 500 тысячам, выделенным на ремонт. Более того, их хватило даже на отделение центра в Зайково (там поменяли окна).

— Мы детей записываем, но у нас занимается 1950 человек, а стены, к сожалению, не увеличиваются. Дети от нас не уходят, — отметила директор центра Любовь Евдокимова. Она добавила, что воспитанники центра «Мостовик» поедут на всероссийские соревнования по рукопашному бою.

Подводя итог поездке, Сергей Руденко сказал, что сумма на ремонт учреждений социальной сферы — «огромная». Он надеется, что подрядчики ответственно отнесутся к своей работе.

— Около 60% — это курганские подрядчики, с которыми гораздо проще работать, не нужно ждать, пока они приедут из другого города. Но и из соседних регионов у нас добросовестные подрядчики, процент задержек небольшой, ну и работаем мы с ними, потому что выбора нет, — прокомментировал Руденко, — Недобросовестных подрядчиков вообще не должно быть. Мало их вносить в чёрный список, потому нашему напряжённому бюджету выделить такие большие деньги непросто. Но мы пошли на это, чтобы создать комфортные условия для всех.