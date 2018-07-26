Лето покажет: лучшие события последних выходных июля

Байк-фестиваль «Обская волна»

С четверга по воскресенье в городе проходит двенадцатый фестиваль для мотоциклистов и им сочувствующих. В программе множество развлекательных и технических соревнований с призами (самый нашумевший конкурс — скоростное поедание пассажирами сосисок, подвешенных на верёвках: девушки-участницы при этом обычно раздеваются). Вечерами будут концерты. На большой сцене выступят официальный трибьют-коллектив AS/DS из Киева, группа Trubetskoy из Минска, «Дави на газ» из Саратова, «Иван-Кайф», «Проверено» и «Коридор» из Новосибирска, «ОтМорозки» и Twin Peak's из Красноярска, «VIA В Бубен» из Петропавловска-Камчатского и другие команды. Кульминацией «Обской волны» станет розыгрыш двух японских мотоциклов. А о том, как всё было в прошлом году, читайте в репортаже НГС.

Когда? С 26 по 29 июля Где? На территории Новосибирского биатлонного комплекса (Биатлонная, 1) Во сколько? Программу фестиваля можно найти в группе события «ВКонтакте» Сколько стоит? Билет для мотоциклиста — 1000 рублей, для пешехода — 1500 рублей. (18+)

Кино на траве

В пятницу после работы можно посмотреть добрый советский фильм «Любовь и голуби», сидя на пледе в парке. Кроме киносеанса будут и другие интересные события. Так, с 17:00 до 20:00 запланирована игротека, с 19:00 до 20:00 — открытый урок по английскому языку для всех желающих. В 20:20 в сквере выступит новосибирский музыкант Михаил Зайцев , а в 21:00 начнётся викторина с розыгрышем подарков.

Когда? 27 июля Где? В Нарымском сквере Во сколько? Программа начнётся в 17:00, кинопоказ стартует в 21:20 Сколько стоит? Бесплатно. Возрастное ограничение фильма — 12+

Встреча с путешественниками в котокафе

Ирина Легостаева и Павел Фетисов из туристического клуба «Тропы» расскажут о жизни в Индии и Непале зимой, о походах по горной стране и подъёме на Гималаи. Ребята посоветуют, как увидеть Эверест не только на фото и как подготовиться к непростому путешествию. А ещё они покажут впечатляющие снимки и видеоролики из походов к базовому лагерю Эвереста.

Когда? 27 июля Где? В котокафе Murchim (Коммунистическая, 45) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 400 рублей (в стоимость входят чай с печеньем и общение с котиками). Для участия нужно обязательно записаться по телефону 213–13–48. 0+

«Ночь в планетарии»

Сотрудники планетария подготовили масштабную программу, посвящённую самому длинному лунному затмению за последние сто лет и великому противостоянию Марса (он приблизится к Земле на минимальное расстояние и станет ярче Юпитера). В ночь с пятницы на субботу вы сможете понаблюдать редкие астрономические явления в разные телескопы, поиграть в семейный астрономический квиз, послушать лекции о космосе. А в 23:00 перед планетарием выступит группа «Звёздная Хлебница» (ребята играют в стилях post-pop rock, dream rock и cosmo punk).

Когда? 27 июля Где? В Большом новосибирском планетарии (Ключ-Камышенское плато, 1/1) Во сколько? С 19:00 до 4:00 (расписание активностей можно посмотреть в группе планетария) Сколько стоит? Основная программа бесплатная. Ночные показы полнокупольных фильмов — 270 рублей, шоу молний — 300 рублей, посещение интерактивной выставки — 190 рублей (0+)

Фестиваль электронной музыки Xtlan

В пятый раз под Новосибирском организуют фестиваль, на котором электронную и этническую музыку дополнят необычные флуоресцентные декорации и арт-инсталляции. В Караканском бору оборудуют три сцены для разных направлений: Chillout, Psytrance, Techno. Также в программе: праздник красок холи, мастер-классы по йоге и рукоделию, перформансы и файер-шоу.

Когда? С 27 по 29 июля Где? На берегу Обского моря возле Караканского бора Во сколько? Расписание есть в группе события «ВКонтакте» Сколько стоит? 1500 рублей, на входе — 1800 рублей. Трансфер — 800 рублей в обе стороны, парковка — 300 рублей (18+, дети старше 12 лет могут приехать на фестиваль только вместе с родителями, для детей до 14 лет вход свободный)

Фестиваль граффити

В субботу возле футбольного центра на Большевистской организуют фестиваль с граффити-баттлами и открытыми уроками детских спортивных школ. Стены оформят рисунками на футбольную тематику. Желающих принять участие в баттле просят отправить заявку администратору группы «Граффити союз». Когда? 28 июля Где? У футбольного центра Sportbox (Большевистская, 125) Во сколько? В 12:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Велоквест по Богдашке

Если вы счастливый обладатель велосипеда, в воскресенье можете поучаствовать в квесте «Поехали!». Вы отправитесь в путешествие по улице Богдана Хмельницкого, которая славится своими красивыми зданиями, таинственными фонтанами, скульптурами на тумбах и сказочными дворами. А подготовиться к квесту поможет путеводитель НГС по этому району. Для участия в квесте нужно собрать команду из четырёх-пяти человек и обязательно её зарегистрировать.

Когда? 28 июля Где? Старт от открытого пространства «Балкон» (Кропоткина, 269/1) Во сколько? В 14:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Новая программа в цирке

На арене покажут столичное шоу «Звёздный круиз» с участием дрессированных далматинцев и калифорнийских морских львов — они танцуют, жонглируют мячами и крутят обручи. Космическую атмосферу будут создавать спецэффекты, фантастические костюмы и декорации. А ещё на арене появится всадница на летающем Пегасе.

Когда? 28 и 29 июля Где? В Новосибирском цирке (Челюскинцев, 21) Во сколько? В субботу — в 17:00, в воскресенье — в 15:00 Сколько стоит? 700–1500 рублей (0+)

Космическая выставка

Ещё с детьми можно сходить на выставку «Космодрайв». «Гости парка смогут примерить скафандр, починить МКС, пройти подготовку космонавта в специальных тренажёрах, преодолеть гравитацию и послушать свой голос на Венере», — обещают организаторы. Ещё можно будет поучаствовать в квестах, узнать свой вес на разных планетах и сделать селфи с героями «Звёздных войн».

Когда? С 27 июля по 2 сентября Где? В ТЦ «Малинка» (Дуси Ковальчук, 1/1) Во сколько? С 10:00 до 21:00 Сколько стоит? Билеты для детей до 14 лет — 490 рублей, для взрослых — 590 рублей. Дети до четырёх лет смогут пройти бесплатно при предъявлении документа (паспорта или свидетельства о рождении). 0+

Поэтические чтения в сквере

В Первомайском сквере в субботу пройдёт акция по обмену поэзией «Стихосушка». Молодые литераторы, музыканты и просто ценители творчества соберутся, чтобы развесить на деревьях открытки со стихами, почитать свои произведения и послушать чужие. В конце мероприятия понравившуюся открытку можно будет забрать на память.

Когда? 28 июля Где? В Первомайском сквере (ориентир — скульптурная композиция «Монах») Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Ярмарка-раздача животных «День хвоста»

В воскресенье животные из приюта будут ждать хозяев в Заельцовском парке. Все кошки и собаки здоровы, привиты и стерилизованы, сообщают организаторы традиционного «Дня хвоста». В программе: мастер-классы, фотовыставка и другие активности. Приходите за кошкой с переноской, а за собакой с поводком (также нужно взять с собой паспорт). Если же питомец у вас уже есть, вы можете помочь животным из приюта. На мероприятии будут принимать посылки с кормом, игрушками, лекарствами и другими нужными вещами.

Когда? 29 июля Где? В Заельцовском парке (площадка у главной сцены) Во сколько? С 12:00 до 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Французская вечеринка в парке

Команда молодёжных центров «Этаж» и «Крыша» продолжает серию концертов под открытым небом «Евротур». Эта остановка — Франция. В парке можно будет пообщаться с носителями языка, сидя на траве, встретить бродячих артистов, художников и фокусников, поупражняться в фехтовании и, конечно, послушать французскую музыку. Пианист Кирилл Берёзов исполнит произведения Яна Тьерсена и композиции из фильма «Амели», а объединение музыкантов «ТЧК» обратится к творчеству групп Duft Punk и M83. Ещё можно будет потанцевать под звуки диско 70-80-х годов.

Когда? 29 июля Где? В Центральном парке Во сколько? В 16:30 Сколько стоит? Бесплатно (12+)

Фестиваль «Мыльное нашествие»

На левом берегу профессиональные артисты и простые горожане выпустят в небо тысячи больших и маленьких мыльных пузырей. В программе фестиваля: творческие номера, карнавал мыльных чудес, фотосессии и мастер-класс по рисованию на воде. Не забудьте взять с собой баночку мыльного раствора.

Когда? 29 июля Где? В парке имени Кирова (левый берег) Во сколько? В 17:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Выставка картин калифорнийца, рисующего Новосибирск

Дэвид Хунх приехал из Калифорнии в Сибирь, чтобы кардинально изменить свою жизнь, и активно рисует наш город — что из этого получилось, вы можете увидеть на его персональной выставке. В экспозиции — графические и живописные работы, на каждой из них — подсмотренная художником ситуация. В завершение устроят аукцион по продаже картин. Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Рука помощи».

Когда? 29 июля Где? В пространстве «АртЕль» (Романова, 23) Во сколько? Сбор гостей в 18:30 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

К 90-летию со дня рождения Стэнли Кубрика кинотеатр «Победа» покажет семь его фильмов с субтитрами. Самоучка, интеллектуал и перфекционист снимал картины, которые порой отталкивали зрителя своим содержанием, однако заняли важное место в нише авторского кино. В пятницу покажут комедию «Доктор Стрейнджлав» (12+), в субботу — фильм «Заводной апельсин» (18+), а в воскресенье — драму «Барри Линдон» (16+).

Когда? С 26 июля по 4 августа Где? В кинотеатре «Победа» Во сколько? В 19:00. Расписание можно посмотреть на сайте кинотеатра Сколько стоит? 350 рублей

Фильм «Миссия невыполнима: Последствия» 16+

Главная кинопремьера недели — шестая часть знаменитого боевика с Томом Крузом . 56-летний актёр всё также бодро (но с переменным успехом) штурмует отвесные стены и взлетающие вертолёты. Одно из заданий Итана Ханта и заканчивается неудачно, и ЦРУ начинает сомневаться в лояльности и истинных целях спецагента. Теперь Ханта преследуют не только враги, но и бывшие союзники, что, впрочем, не освобождает его от необходимости предотвратить глобальную катастрофу.

«Мектуб, моя любовь» 18+

Пока погода не радует, можно посмотреть пропитанный солнцем и сдобренный морскими брызгами фильм производства Франции и Италии. Молодой сценарист Амин возвращается домой на каникулы, встречается с друзьями и знакомится с девушками. В кадре — стремительный водоворот молодости: герои танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Судя по трейлеру, это атмосферное кино с ноткой ностальгии (действие развивается в середине 1990-х). В основе сюжета — роман Франсуа Бегодо «Настоящая рана», а снял ленту режиссёр Абделатиф Кешиш, известный по драме «Жизнь Адель».

Когда? С 26 июля Где? В кинотеатрах города

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