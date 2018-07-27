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Чертова дюжина: в Ростове 13-й раз за июль провалился асфальт
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Чертова дюжина: в Ростове 13-й раз за июль провалился асфальт 

161.ru 52 минуты назад
Фото: 161.ru
Яму огородили
Сегодня на одной из улиц донской столицы образовался очередной провал. Местные жители в него вставили коробки, что водители были внимательнее и не угодили в выбоину. Фотографию с ямой опубликовал в соцсети ростовчанин, пожелавший остаться анонимом.
— Провал на перекрестке улицы Максима Горького и Соборного переулка. Без арт-объектов не заделывают?, — написал он в подписи к изображению.
Вчера ростовчане сделали «арт-объект» в яме на Баумана. Они вставили в провал коробку с надписью «дырка». После этого яму быстро залатали рабочие. В этом месяце множество провалов образовалось на дорогах донской столицы. В частности, асфальт провалился на Университетском, Семашко, Мясникова, Вавилова, 2-й Краснодарской, Стачки. В компании «Лукойл-Ростовэнерго» обрушения асфальта объяснили подготовительными работами к отопительному сезону.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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