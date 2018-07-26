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«Дырка» или отверстие: новый арт-объект на дорогах Ростова
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«Дырка» или отверстие: новый арт-объект на дорогах Ростова 

Деловое сообщество 12 часов назад
Фото: Деловое сообщество
Креативно решил проблему привлечения внимания к провалу возле дома №18 на улице Баумана неизвестный ростовчанин. Из нескольких коробок он склеил башню и прикрепил к ней синим скотчем надпись «Дырка». Фотография необычного препятствия появилась в соц-сетях.
Эту инсталляцию трудно назвать шедевром минимализма, однако функцию свою она выполняться на пять с плюсом. Автомобилисты издали видят необычное препятствие и снижают скорость. Ведь в провале запросто можно оставить колесо.
Ростовчане спорят, что же побудило неизвестного художника потрудится на дороге. Альтруизм или желание привлечь внимание? Особо придирчивые даже отметили, что «Дырки в другом месте, а тут отверстие», им парируют «У нас в Ростове все дырки чудесные».
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