«Дырка» или отверстие: новый арт-объект на дорогах Ростова

Креативно решил проблему привлечения внимания к провалу возле дома №18 на улице Баумана неизвестный ростовчанин. Из нескольких коробок он склеил башню и прикрепил к ней синим скотчем надпись «Дырка». Фотография необычного препятствия появилась в соц-сетях.

Эту инсталляцию трудно назвать шедевром минимализма, однако функцию свою она выполняться на пять с плюсом. Автомобилисты издали видят необычное препятствие и снижают скорость. Ведь в провале запросто можно оставить колесо.

Ростовчане спорят, что же побудило неизвестного художника потрудится на дороге. Альтруизм или желание привлечь внимание? Особо придирчивые даже отметили, что «Дырки в другом месте, а тут отверстие», им парируют «У нас в Ростове все дырки чудесные».