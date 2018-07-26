Аргентина: водопады Игуацу, ледники Перито Морена и другие прелести страны

Рассказ об Аргентине хочется начать со строчки песни из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»: «Это было прошлым летом, в середине января». Дело в том, что в Южной Америке зима начинается в июне, а потому без теплой обуви и куртки на меху в июле и августе тут делать нечего. Второй важный момент: страна гигантская, так что, если у вас в запасе нет пары месяцев, сразу определитесь, что именно вы хотите посмотреть.

Первым обязательным пунктом нашего путешествия стали знаменитые водопады Игуацу, про которые бывалые путешественники говорят: «После них вас сможет впечатлить только Ниагара». Кстати, начинать знакомство со страной отсюда стоит и по сугубо практическим соображениям: раз уж предстоит многочасовой перелет через Атлантику, то и выбирать нужно самую отдаленную область, а Игуацу — край географии Аргентины во всех смыслах. Зона граничит с Бразилией и Парагваем, и из-за этого по прилету мобильный телефон немедленно начинает сходить с ума. На аргентинскую часть национального парка приходится восемьдесят процентов местных водопадов, зато с бразильской стороны каскады можно рассмотреть со смотровых площадок, расположенных на высоте.

Форма воды

Главная вещь, без которой в Игуацу никак не обойтись, — дождевик. Большую часть года погода тут бывает двух типов: мелкий дождь или проливной, а исследование местности для всех начинается одинаково — с круиза по реке, воды которой в зимний период окрашиваются в красно-коричневый цвет. Поначалу все прилично: сидишь себе в лодке, наблюдаешь водопады, но, как только приноро-вишься, невзирая на качку, фотографировать их, капитан судна отдает приказ спрятать технику в пакеты и направляет наш утлый челнок прямо в сердце каскада. Тут уж дождевики никого не спасают, ледяная вода полностью пропитывает одежду, а капитан победоносно хохочет. Заметно, что его это развлечение радует куда больше, чем опешивших и мокрых до нитки туристов. Кое-как обсохнув, направляемся рассматривать водопады с берега. Впрочем, полностью сконцентрировать внимание на падающих потоках воды мешает местная живность: гуляющие по дорожкам броненосцы, обезьяны и туканы, важно восседающие на ветках, да еноты-носухи, которые при виде нас массово покидают заросли. Носухи, или коати, — южные родственники енотов обыкновенных, мордочки у них без рисунка, зато оборудованы длинным подвижным хоботком. На вид — милейшие создания, но трогать их строго запрещено: одной царапины достаточно для срочной госпитализации в инфекционное отделение местной больницы. И, похоже, носухи прекрасно знают о том, насколько они опасны. Звери ведут себя откровенно нагло: окружают туристов плотным кольцом и требуют еды. Уплатив коати дань чипсами, направляемся к Горлу Дьявола — главному водопаду парка. Он находится в центре реки, и к нему ведут деревянные настилы. Выглядит Горло Дьявола будто гигантская клокочущая воронка: высота падения воды тут семьсот метров, ширина — сто пятьдесят, словом, название у водопада весьма подходящее.

В царстве холода и льда

А вот для краткого описания ледника Перито Морена лучше всего, на мой взгляд, подойдет выражение «чертоги Снежной Королевы». Чтобы попасть сюда, мы долетели до Эль Калафате — городка провинции Санта-Круз, что расположена у границы ледового поля Южной Патагонии. Перито Морена находится на территории национального парка Лос-Гласьярес.

Вначале к нему идешь по покрытым изморозью и мхом дорожкам, после — по металлическим лестницам и вдруг видишь возвышающиеся в центре водоема гигантские пронзительно-голубые кристаллы льда, кажущиеся фантастическими сталагмитами, выросшими до размеров небоскребов. Ледник то и дело трещит, а аргентинским летом от него часто откалываются огромные куски. Впрочем, на мой вкус, Перито Морена прекрасен именно в своей неподвижной монументальности. Где еще увидишь царство лазурного льда, вызывающее ассоциации не только со сказкой Андерсена, но и с хрониками Нарнии?

Буэнас ночес, Буэнос-Айрес

Финальной точкой нашего путешествия стал Буэнос-Айрес. Город принято называть «Парижем Латинской Америки», хотя в архитектурном плане центр столицы Аргентины больше напоминает Мадрид. Те же имперские, но, по большому счету, безликие особняки на широких проспектах, между которыми громоздятся современные высотки.

Самое известное место города — район Ла Бока с разноцветными домиками из рифленого железа, в которых раньше проживали бедные иммигранты из Италии. Тут все без неожиданностей: красочно и сувенирно, а на входе в каждую вторую лавку красуются фигурки Марадоны, Месси, папы Франциска и Евы Перон. По местам последних двух личностей тоже имеет смысл пройтись, благо расположены они в центре города. Если интересуетесь биографией нынешнего наместника престола Святого Петра, загляните в кафедральный собор Catedral Metropolitana — там Айреса Хорхе Марио Бергольо, ставшего папой Франциском, посвящали в архиепископы. Ну, президентский дворец Casa Rosada у всех ассоциируется с Евой Перон. Помните, как исполнявшая ее роль Мадонна пела на его балконе «Don’t cry for me Argentina»?

Близ дворца расположен оперный театр Колон, он примечателен не только пышными интерьерами, но и тем, что здесь была «галерея для женщин»: в XIX веке им не дозволялось сидеть рядом с мужчинами в публичных местах. К слову, как бы ни порочили имя Евы Перон тем же мюзиклом, аргентинские леди ей благодарны, ведь для их прав она сделала многое, да и вообще стала первой незаконнорожденной женщиной из низов, сумевшей занять высокое положение. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть на кладбище Реколета. У семейной крипты Дуарте, где покоится прах Евы Перон, всегда цветы и горящие лампады, а само кладбище считается важной достопримечательностью Буэнос-Айреса. Здесь хоронили аргентинских политиков и деятелей культуры, потому тут огромное число мавзолеев и крипт с красивейшими статуями и обелисками, отчего Реколета выглядит как латиноамериканский аналог парижского Пер-Лашез. Получается, как ни крути, а заезженное сравнение Буэнос-Айреса со столицей Франции все-таки справедливо, хоть на первый взгляд очевидного сходства между двумя городами и не наблюдается.

Наш вам совет…

Путешествовать по стране удобнее всего на междугородных автобусах: они быстрые и по комфорту превосходят салоны бизнес-класса в самолетах.

Если хотите увидеть аргентинское танго, отправляйтесь в театр Буэнос-Айреса Tango Porteno, танцевальные шоу там проходят каждый вечер.

Помимо знаменитых стейков в ресторанах Аргентины нужно заказывать пирожки эмпанадас и толстую пиццу, больше похожую на пирог.

Любителям Борхеса и Кортасара стоит посетить историческое кафе Tortoni, где любили бывать все аргентинские писатели.

В Буэнос-Айресе загляните в книжный магазин l Ateneo Grand Splendid, он открыт в здании театра: книги здесь выставлены в ложах, а на его сцене по вечерам играет оркестр.