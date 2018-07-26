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Несмотря на миллион, дефицит есть. Ямалу нужны врачи разных специальностей
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Несмотря на миллион, дефицит есть. Ямалу нужны врачи разных специальностей 

ИА Север-Пресс 12 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале с учетом мнения пациентов составили список наибольшего дефицита специальностей. Среди них такие направлении, как акушерство и гинекология, терапия, педиатрия, неврология, неонатология, общая врачебная практика, онкология, оториноларингология, офтальмология, психиатрия, психиатрия-наркология, рентгенология, лечебная физкультура и спортивная медицина, травматология и ортопедия, урология, функциональная диагностика, гигиена детей и подростков, генетика, лабораторная генетика.
Чтобы работа системы здравоохранения Ямала была эффективной, а северяне были удовлетворены оказываемой медицинской помощью, в 2018 году запустили ещё один проект. Как сообщает пресс-служба губернатора автономного округа, региональным бюджетом предусмотрена единовременная компенсационная выплата 1 миллион рублей врачам, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по наиболее дефицитным специальностям. С 2018 по 2020 год эту выплату ежегодно получат 42 врача.
Напомним, в 2017 году в клиники городов и посёлков Ямала вернулись и приступили к работе 12 молодых специалистов, завершивших обучение на федеральных целевых местах в интернатуре и ординатуре. За время действия программы «Земский доктор» с 2012 года в сельские медицинские организации арктического региона трудоустроены и получили выплаты по одному миллиону рублей 125 врачей, 13 из них приехали в 2017 году. Молодым врачам, приехавшим работать в сельскую местность, в рамках федеральной программы «Земский доктор» выплачивается господдержка в миллион рублей: по 500 тысяч — из федерального и окружного бюджетов. На Ямале молодые специалисты ещё получают единовременное пособие по 100 тыс. рублей и в течение первых трёх лет работы ежемесячно к заработной плате по 8 тыс. рублей.
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