Книги на август: «Миф» Стивена Фрая и «Царство Агамемнона» Владимира Шарова

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости . Документальный роман о борьбе за выживание в открытом океане «Во власти стихии» Тами Олдхэм-Эшкрафт, «Голубиная книга анархиста» Олега Ермакова , ироничный пересказ древнегреческих сюжетов в «Мифе» Стивена Фрая и вариация на тему классической трагедии в «Царстве Агамемнона» Владимира Шарова ожидают читателей в августе.

"Во власти стихии"

Около 35 лет назад американка Тами Олдхэм-Эшкрафт вместе со своим возлюбленным Ричардом Шарпом отправилась в путешествие на яхте через океан. Ничего не предвещало беды — оба не раз ходили под парусом, зарабатывая на жизнь тем, что перегоняли яхты их новым владельцам. На четвертый день пути пару настиг шторм чудовищной силы, перевернувший лодку: Тами оказалась под палубой, Ричард пропал. Очнувшейся девушке пришлось самостоятельно искать путь к берегу, бороться за выживание в течение сорока дней. Трагическая история легла в основу автобиографического романа «Во власти стихии», который был опубликован в 1998 году и мгновенно стал бестселлером. На русском языке он впервые выходит в издательстве «Азбука Аттикус».

"Голубиная книга анархиста"

Смоленский писатель Олег Ермаков дебютировал в литературе около тридцати лет назад со сборником «Афганские рассказы», в нем отразился его опыт участия в Афганской войне, которую он позднее назвал «бесчеловечным предприятием». К событиям того времени он возвращался также в романе «Знак зверя», пытаясь своим творчеством осмыслить пережитое.

Главными героями его недавних произведений, в частности, книги «Радуга и вереск» становятся уже не солдаты, а обычные люди — фотографы, путешественники, блогеры, местом действия автор выбирает родной Смоленск, периодически уводя читателя на просторы Древней Руси. Роман «Голубиная книга анархиста», выходящий в издательстве «Время», продолжает эту историю. Ермаков возвращает полюбившихся персонажей, добавляет новых и чутко отзывается на современные реалии.

"Обе книги будут интересны тем, кто не равнодушен к современности и истории. Как будто такие равнодушные люди есть? По-моему, так или иначе этим интересуются все… В общем, мне, думающему о свободе, о войне, насилии, жестокости и любви, это точно интересно", — рассказал Ермаков в одном из интервью.

"Миф"

Британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай не нуждается в особом представлении: на его творческом счету множество ролей в кино и сериалах, озвучивание семи томов " Гарри Поттера ", детских сказок и английского перевода " Евгения Онегина ", а также написание собственных сатирических романов, таких как «Лжец» и «Гиппопотам».

В новой книге под названием «Миф», которая выходит в издательстве «Фантом Пресс», Фрай предлагает свой ехидный пересказ древнегреческих легенд. «Эта книга игрива, живописна, богата на эпитеты, балагуриста и педантична в деталях. И как всегда, Фрай влюблен в то, о чем пишет, он не скатывается в клоунаду… Это прекрасный способ попасть в Древнюю Грецию. А заодно и как следует развлечься, окунаясь в стиль Фрая, удивляясь, ужасаясь и смеясь с ним вместе», — отмечается в сообщении пресс-службы.

"Царство Агамемнона"

Писатель и историк Владимир Шаров в мире отечественной литературы известен давно: его первый роман «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» вышел в 1991 году и неоднократно переиздавался, впрочем, как и другие его произведения. В книгах Шарова история соседствует с фантастикой, а перед глазами читателя проходит огромное количество персонажей из разных эпох. Новый роман «Царство Агамемнона» выходит почти пять лет спустя с победоносного «Возвращения в Египет», который принес автору первую за годы творчества премию — «Русского Букера».

Действие книги, опубликованной в издательстве «Редакция Елены Шубиной», разворачивается в XX веке и доходит до наших дней; основой сюжета становится история семьи философа и монаха Николая Жестковского. «Во многом повествование — слепок классической трагедии, а главные персонажи чувствуют себя героями древнегреческого мифа», — подчеркнули в пресс-службе.