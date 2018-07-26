Курская область примет участие в фестивале #ВместеЯрче2018

Такие мероприятия организуют с целью пропаганды бережного отношения к энергоресурсам, энергоэффективного образа жизни

Курская область в третий раз примет участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче2018, который состоится в сентябре. Жителей области ждут уроки и лекции по энергосбережению, дни открытых дверей на предприятиях ТЭК.

8 сентября около областного Дворца молодежи в Курске пройдут торжественные мероприятия, выставка современных изобретений, конкурсы и викторины, выступление молодежных и творческих коллективов и многое другое.

Будет работать фотозона с хештегами #ВместеЯрче46, а также пройдет флэш-моб «Россия, Вместе ярче!».

Кульминацией праздничного фестиваля станет показательное выступление спортсменов Курского аэроклуба, которые организуют высадку спортсменов-парашютистов с флагом #ВместеЯрче.