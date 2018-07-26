Прилепин предложил устроить выставки танков в московских театрах

Писатель Захар Прилепин прокомментировал скандал на рок-фестивале «Нашествие» и отказ музыкантов выступать из-за того, что на мероприятии будет представлена военная техника Минобороны

Российский писатель предложил чаще устраивать выставки танков. «Я вот думаю, а можно танки возить теперь по всем московским театрам? По радиостанциям топовым, по журналам глянцевым. Много где будут танчики уместны», — написал в Facebook Захар Прилепин.

Он назвал тех, кто отказался выступать на «Нашествии», детьми. «Пока страна скорбит по мужикам, которые перед смертью успевают выкрикнуть „Это вам за пацанов“ или сказать „Работайте, братья!“ — выросла поросль удивительных детей, которым все это — западло. Им, понимаете, западло. И этих детей слушают миллионы других детей», — считает писатель.

Напомним, в феврале 2018 года в Сирии погиб российский пилот Роман Филипов , который подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам. Перед этим он выкрикнул террористам «Это вам за пацанов!»

Сотрудник Росгвардии Магомед Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года возле села Сергокала, когда боевики напали на пятерых отдыхающих. Двоих из них, в том числе Нурбагандова, они застрелили — это была месть за профессиональную деятельность полицейского.

Позже была обнаружена видеозапись в телефоне одного из убитых 7 сентября боевиков. На ней бандит под дулом пистолета пытался заставить Нурбагандова призвать своих коллег уйти из Росгвардии, на что тот заявил: «Работайте, братья».