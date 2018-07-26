Ещё
Прилепин предложил устроить выставки танков в московских театрах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Прилепин предложил устроить выставки танков в московских театрах 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Писатель Захар Прилепин прокомментировал скандал на рок-фестивале «Нашествие» и отказ музыкантов выступать из-за того, что на мероприятии будет представлена военная техника Минобороны.
Российский писатель предложил чаще устраивать выставки танков. «Я вот думаю, а можно танки возить теперь по всем московским театрам? По радиостанциям топовым, по журналам глянцевым. Много где будут танчики уместны», — написал в Facebook Захар Прилепин.
Он назвал тех, кто отказался выступать на «Нашествии», детьми. «Пока страна скорбит по мужикам, которые перед смертью успевают выкрикнуть „Это вам за пацанов“ или сказать „Работайте, братья!“ — выросла поросль удивительных детей, которым все это — западло. Им, понимаете, западло. И этих детей слушают миллионы других детей», — считает писатель.
Напомним, в феврале 2018 года в Сирии погиб российский пилот Роман Филипов, который подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам. Перед этим он выкрикнул террористам «Это вам за пацанов!»
Сотрудник Росгвардии Магомед Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года возле села Сергокала, когда боевики напали на пятерых отдыхающих. Двоих из них, в том числе Нурбагандова, они застрелили — это была месть за профессиональную деятельность полицейского.
Позже была обнаружена видеозапись в телефоне одного из убитых 7 сентября боевиков. На ней бандит под дулом пистолета пытался заставить Нурбагандова призвать своих коллег уйти из Росгвардии, на что тот заявил: «Работайте, братья».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Победа Старобинец дает современной русской литературе надежду на мировое признание Официант-«террорист» в США сфабриковал расистский скандал Артисты рассказали об идее и целях конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца12
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы8
«Дом-2» под угрозой закрытия255
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение