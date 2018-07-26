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Когда она подошла убрать столик после этого мальчика, на ее глаза навернулись слезы
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Когда она подошла убрать столик после этого мальчика, на ее глаза навернулись слезы 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Сейчас один ребенок лет десяти вошел в кафе и сел за столик. Официантка подошла к нему.
— Сколько стоит шоколадное мороженое с орешками? — спросил мальчик.
— Пятьдесят центов, — ответила женщина. Мальчик вытащил руку из кармана и пересчитал монетки.
— Сколько стоит простое мороженое, без ничего? — спросил ребенок. Некоторые посетители ожидали за столиками, официантка начала выражать недовольство:
— Двадцать пять центов, — бросила коротко в ответ. Мальчик опять пересчитал монетки.
— Хочу простое мороженое, — решил он. Официантка принесла мороженое, бросила на стол счет и удалилась.
Ребенок закончил есть мороженое, оплатил в кассе счет и ушел. Когда официантка вернулась убирать стол, у нее стал комок в горле, когда она увидела, что рядом с пустой вазочкой лежали аккуратно сложенные монетки, двадцать пять центов — ее чаевые.
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
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