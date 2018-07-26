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Патриарх ответит на вопросы молодежи на III православном форуме в Москве
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Патриарх ответит на вопросы молодежи на III православном форуме в Москве 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пообщается 23 августа с участниками III Международного православного молодежного форума в Москве, организаторы уже начали сбор вопросов для предстоятеля Русской православной церкви, сообщили в четверг в оргкомитете форума.
"Направить свой вопрос патриарху можно уже сейчас на официальном сайте pravoslavieforum.ru. На самые актуальные и интересные из них патриарх ответит на форуме", — говорится в сообщении.
Помимо общения с предстоятелем Русской церкви, его участников ждет презентация 50 молодежных проектов. Для форума были отобраны наиболее значимые и необычные проекты в сферах волонтерства и цифровых технологий, ремесел и сельского хозяйства, архитектуры и дизайна, культуры и спорта.
В частности, на мероприятии будет представлен проект «Храмовая архитектура XXI века» выпускников МАРХИ: оригинальные решения в сфере храмового зодчества, оформления интерьеров и ландшафтного дизайна прихрамовых территорий. Студенты МФЮА продемонстрируют программу виртуальной экскурсии по храму преподобной Евфросинии Московской, совершить которую с помощью VR-шлема смогут все посетители форума.
"В форуме примут участие многие перспективные и новаторские волонтерские проекты. Так, энтузиасты проекта «Общее дело» уже много лет возрождают шедевры деревянного зодчества в Архангельской и Вологодской областях, республиках Карелия и Коми. Художники, врачи и педагоги из города Чебоксары создают по уникальной технологии тактильные картины и иконы для невидящих людей. Выставка этих работ пройдет на форуме", — сообщили организаторы.
Участники поискового объединения «Рубеж» организуют экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны. Они также организуют на форуме выставку и познакомят всех желающих с найденными ими артефактами.
"Посетители увидят подробные презентации этих проектов в виде увлекательных интерактивных программ — мастер-классов, спортивных тренировок, выставок, интеллектуальных игр", — говорится в пресс-релизе.
Наиболее перспективные и общественно значимые инициативы из представленных на форуме будут отмечены грантами патриарха и мэра Москвы на их дальнейшее развитие. Форум организует синодальный отдел Московского патриархата по делам молодежи совместно с правительством Москвы.
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