Как написать картину с помощью бактерий

Ветеринарный врач-бактериолог Любовь Смирнова делает посев бактерий на питательную среду, в роли которой и выступает агаровый гель. Затем чашку помещают в термостат, а через сутки или двое на поверхности проявляются замысловатые узоры. Нарисовать бактериями можно что угодно: орнамент, цветы, пейзаж. Правда, результат зависит не только от знаний и таланта создателя композиции, но и от поведения самих бактерий. Если они не будут размножаться или, наоборот, займут собой всю чашку, картины не получится.

Работа «пишется» вслепую: при посеве бактерии бесцветны и практически незаметны глазу. Собственно, именно поэтому их и «выращивают»: когда появляется колония, ученые могут идентифицировать вид бактерий. Эти данные нужны для того, чтобы поставить диагноз пострадавшим от инфекционных заболеваний, организовать мероприятия по дезинфекции или выяснить, как выживают те или иные микробы в разных условиях.

Чтобы создать картину на чашке Петри, бактериологи учитывают множество факторов. Фон работы часто зависит от питательной среды, куда селят бактерий. В так называемые дифференциально-диагностические среды изначально добавляются индикаторы, и в зависимости от того, какой вид микроорганизмов там развивается, они меняют свой цвет. Например, если бактерии будут вырабатывать сероводород, то при посеве на ксилозо-лизин-дезоксихолатную агаровую среду (ее в микробиологии называют XLD), колония микробов почернеет.

Сами бактерии тоже развиваются по-разному. Самые распространенные цвета: красный и желтый, сложнее всего получаются работы с синими и фиолетовыми контурами. Одни микроорганизмы дают блеск, другие — наоборот, делают среду вокруг мутной. Зная эти нюансы, бактериологи могут создавать картины со сложными визуальными эффектами. Любовь Смирнова не работает с микроорганизмами, вызывающими смертельные болезни. Исследовательница говорит: это общий принцип микробиологического творчества — картины не должны быть опасными. Но и работа с кишечной палочкой — это не игрушки. Поэтому все посевы бактерий, неважно, с какой целью они производятся, выполняются исключительно в лаборатории, а готовые работы могут храниться только в защищенных помещениях.

Именно поэтому, кстати, микробиологическое творчество в прямом смысле не выходит за пределы исследовательских центров: выносить из помещений чашки Петри с колониями бактерий строго запрещено в лабораториях по всему миру. Поэтому на немногочисленных выставках работ бактериологов-художников демонстрируют только фотографии композиций. Сами же картины в чашках Петри хранятся всего около недели. Затем цвета искажаются, блекнут, высыхает и агаровый гель. Короткий век колонии заканчивается, картина в прямом смысле умирает.

Малый срок жизни картин в агар-арте Любовь Смирнову ничуть не смущает. Главное, говорит бактериолог, что подобные композиции позволяют совсем по-другому взглянуть на микромир, увидеть в нем не только возбудителей болезней, но и отдельную вселенную, живущую по законам, многие из которых науке пока неизвестны.

Справка «РГ»

Бактериографией занимаются в той или иной степени многие ученые-микробиологи, но до сих пор нет единого мнения, чем считать этот вид творчества: наукой, искусством или профессиональным мастерством. Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины Любовь Смирнова называет ее баловством и признается: чаще всего она создает работы, чтобы заинтересовать студентов наукой и научить их видеть красоту даже в самых обыденных вещах.