На «Доброфесте» выступят «Пилот», Anacondaz и создатель «Нашествия»

На музыкальном фестивале «Доброфест» выступят «Наив», «Пилот», Louna, Animal ДжаZ, Anacondaz, F. P. G., «Бригадный Подряд», «Слот», 25/17 и десятки других коллективов. На фестивале также выступят команды «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш», ранее отказавшиеся играть на «Нашествии».

«Доброфест» пройдет 27, 28 и 29 июля на аэродроме «Левцово» в 17 километрах от Ярославля. Фестиваль развернется на трех площадках — Зеленой и Красной сценах, а также на сцене Garage Band, организованной «Музторгом» и Roland. Помимо полноценных выступлений музыкантов, на Garage Band будут проводиться джем-сейшены и автограф-сессии.

Среди приглашенных иностранных гостей — шведский коллектив The Hives, Smash Hit Combo из Франции, а также шотландцы The Exploited, впервые придумавшие ирокезы в конце 1970-х, говорится на сайте мероприятия.

При поддержке посольства Израиля в РФ на Зеленой сцене дебютирует идни-рок коллектив Buckets N Joints. Группа «Тараканы!» специально для Доброфеста выйдет из своего творческого отпуска и даст исключительный концерт в Левцово.

Фестиваль посетит Михаил Козырев , ведущий и продюсер ночного эфира канала «Дождь», причастный к созданию «Нашего радио», «Радио Ultra» и радиостанции «Максимум», а также основавший фестивали «Нашествие» и «Максидром». 27 июля он презентует моноспектакль «Музыка и смерть» о том, почему любимые артисты нередко уходят гораздо раньше времени физического угасания, часто на пике славы.