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Почему аниме популярно во всем мире, расскажут на лекции в Ховрине
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Почему аниме популярно во всем мире, расскажут на лекции в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Бесплатная лекция, посвященная искусству аниме — японской анимации — пройдет 27 июля в клубе «Огонек», расположенном на территории района Ховрино. Встреча состоится в рамках курса «Занимательная мультипликация». Об этом сообщил художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев.
— Слушатели познакомятся с характерными особенностями аниме, узнают, почему японские анимационные фильмы стали так популярны по всему миру и завоевали не только детскую, но и взрослую аудиторию, — уточнил Алексей Васильев.
Лекция начнется в 14.00. Всех желающих ждут в клубе «Огонек», который находится по адресу улица Зеленоградская, дом 33А. Вход свободный. (ис)
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