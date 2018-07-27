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Бесплатная комната игр и развлечений «Один дома» открылась в Богородском
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Бесплатная комната игр и развлечений «Один дома» открылась в Богородском 

Управа района Косино-Ухтомский 7 часов назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Для маленьких москвичей, кто коротает лето в городе, столичные досуговые центры предлагают насыщенную, интересную программу. В Богородском продолжается набор детей в бесплатную комнату игр и развлечений «Один дома» на август.
— Наша площадка — это уникальная комбинация спорта, творчества, полезных знаний и развлечений, а руководит ей Анна Кирилловна Иванова. Она помогает ребятам интересно провести день, чутко относится к каждому, окружает заботой и вниманием, — сообщили специалисты Досугового центра «Богородское».
Здесь каждый сможет найти развлечение по душе. Развить творческий потенциал, мелкую моторику и интеллект позволяют рукодельные мастер-классы, на которых в ход идут разнообразные материалы, формы и инструменты. На днях детвора вместе с руководителем творческой студии «Вместе с мамой» досугового центра Ириной Ушаковой создавала аппликации из собственных обведенных и вырезанных ладошек с применением неожиданных материалов. Полюбоваться на произведение юных богородцев могут и родители, и все желающие в помещении центра по адресу: ул. Бойцовая, д. 17, к. 3.
Не забывают здесь и о физическом воспитании. Ребята играют в футбол с тренером секции Евгением Закаблуковским, танцуют под зажигательные ритмы и учат новые схемы движений с педагогом Натальей Шилиной. Кроме того, для юных москвичей были проведены занятия по вольной борьбе с тренером Анатолием Лотоцким.
Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 781-36-42.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО.
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