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Ансамбль «Калина» выступил в Сквере имени Бунина
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Ансамбль «Калина» выступил в Сквере имени Бунина 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Музыкальный коллектив «Калина», состоящий из посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат», 25 июля выступил перед жителями района в Сквере имени Бунина.
— В этот раз концертная программа состояла из русских народных песен. Кроме того, солисты водили хоровод и приглашали поучаствовать в нем горожан, — отметила руководитель ансамбля Илонна Багрий.
Она добавила, что сотрудники ТЦСО «Арбат» во время концерта рассказывали жителям столицы о проекте «Московское долголетие» и раздавали им брошюры. По словам Илонны Багрий, желание присоединиться к программе изъявили пять человек.
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