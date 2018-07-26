Ансамбль «Калина» выступил в Сквере имени Бунина

Музыкальный коллектив «Калина», состоящий из посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат», 25 июля выступил перед жителями района в Сквере имени Бунина.

— В этот раз концертная программа состояла из русских народных песен. Кроме того, солисты водили хоровод и приглашали поучаствовать в нем горожан, — отметила руководитель ансамбля Илонна Багрий.

Она добавила, что сотрудники ТЦСО «Арбат» во время концерта рассказывали жителям столицы о проекте «Московское долголетие» и раздавали им брошюры. По словам Илонны Багрий, желание присоединиться к программе изъявили пять человек.