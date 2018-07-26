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В КЦ «Зеленоград» открыта запись на третью смену «Культурных каникул»
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В КЦ «Зеленоград» открыта запись на третью смену «Культурных каникул» 

Префектура Зеленоградского административного округа 11 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Согласно информации на официальной странице ВКонтакте Культурного центра «Зеленоград», до новой смены программы «Культурные каникулы» осталось меньше 3 недель. Пока аниматоры и вожатые отдыхают, набираются сил и новых впечатлений, чтобы весело и активно провести заключительную смену этого лета, в КЦ уже идет запись.
«Культурные каникулы» для детей и подростков начнутся 13 августа и завершатся 24 августа.
Цена билетов — от 700 руб. Места можно забронировать уже сейчас по ссылке.
Телефоны для справок: 8 (499) 734-31-71, 8 (968) 985-51-98.
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