В КЦ «Зеленоград» открыта запись на третью смену «Культурных каникул»

Согласно информации на официальной странице ВКонтакте Культурного центра «Зеленоград», до новой смены программы «Культурные каникулы» осталось меньше 3 недель. Пока аниматоры и вожатые отдыхают, набираются сил и новых впечатлений, чтобы весело и активно провести заключительную смену этого лета, в КЦ уже идет запись.

«Культурные каникулы» для детей и подростков начнутся 13 августа и завершатся 24 августа.

Цена билетов — от 700 руб. Места можно забронировать уже сейчас по ссылке.

Телефоны для справок: 8 (499) 734-31-71, 8 (968) 985-51-98.