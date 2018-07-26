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Загадки «Города Ивана Грозного» разгадают вологжане на православном квесте
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Загадки «Города Ивана Грозного» разгадают вологжане на православном квесте 

Вологда.рф 11 часов назад
Фото: Вологда.рф
Игра-экскурсия «Город Ивана Грозного» пройдет в рамках Первого фестиваля православной культуры. Он состоится в Вологде 28 июля — в День крещения Руси. Участники квеста узнают исторические факты, связывающие русского царя и Вологду.
Загадки для игроков подготовят сотрудники Вологодской епархии. Всех желающих пройти по «Городу Ивана Грозного» организаторы будут ждать в 12.30 у входа в Софийский собор. Участникам выдадут маршрутный лист и задания.
«Мы пройдем по Соборной горке, посетим Софийский собор, храм Александра Невского, памятник букве «О», скамейку в сквере Кремлевского сада. Игроки будут отвечать на вопросы. Весь квест займет примерно полтора часа. Участники сделают для себя удивительные открытия», — рассказала волонтер отдела по церковной благотворительности и социальному служению Вологодской епархии Лариса Мальцева.
Для фестиваля готовятся и другие интересные события. Так, на ярмарке, которая развернется на Кремлевской площади, можно будет посетить мастер-классы. Прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы Наталья Новоселова научит и детей и взрослых изготавливать кукол — ангелов-хранителей. Еще одна мастерица из храма св. рв. Константина и Елены Татьяна Плеханова проведет занятие по технике плетения из бересты.
Напомним, Первый фестиваль православной культуры пройдет в Вологде в эту субботу, 28 июля. Он приурочен ко Дню крещения Руси. Начнется фестиваль с Божественной литургии в Софийском соборе в 9 часов. На православной ярмарке вологжане попробуют монастырский хлеб.
Вологда.рф: последние новости
Современные короткометражки под открытым небом оценят вологжане Стать счастливыми родителями помогают в современной клинике Вологды Хлеб монастырской выпечки и коржики на томатной пасте предложат попробовать вологжанам на фестивале православной культуры
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