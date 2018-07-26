В Аркадаке реставратор старых мотоциклов не променяет их на дорогой джип

Преподаватель школы искусств Аркадака Амур Сангмамадов в прямом смысле разрывается между двумя мастерскими. В одной он учит детей творчеству, в другой — восстанавливает старенькие мопеды. Поэтому неизвестно, что педагог держит в руке чаще — гаечный ключ или кисти с красками.

Необычное хобби родилось из другого увлечения. Мужчина — заядлый рыбак, поэтому долго подыскивал транспортное средство для поездок на речку. Самым экономичным вариантом оказался мопед. По крайней мере, преподавателю так показалось.

«Машина, даже старенький «Жигуленок», дороже в обслуживании, — говорит Амур Сангмамадов. — А двухколесный друг с мотором неприхотлив и бензина мало требует. Я скопил немного денег и приобрел, честно говоря, развалюху, на которую хозяин махнул давно рукой. Неизвестно, кто на ком ездил первое время — я на нем, или он на мне, поскольку он постоянно ломался. Но выбрасывать приобретение на помойку было жалко, поэтому пришлось долгие часы проводить в сарае в своем дворе».

В результате «эконом-вариант» обошелся вдвое дороже. Потому что житель Аркадака приобрел еще двух двухколесных друзей, владельцы которых собирались сдать их в утиль.

«В результате я привел в порядок свою первую покупку и восстановил еще две модели, — рассказывает преподаватель районной школы искусств. — Вот так я и стал механиком. Разбирал технику, потом становилось жалко, что полуразобранные мопеды валяются в сарае. В итоге брался и за них. И у меня появилась коллекция из 12 мопедов».

Профессию механика пришлось осваивать с помощью форумов и различных интернет-ресурсов.

«Случайно наткнулся на портал саратовских умельцев, которые, оказывается, совместно занимаются поиском деталей и старых мопедов и даже устраивают покатушки в Тарлыковке Ровенского района, — пояснил Амур Сангмамадо. — По переписке познакомился с известным далеко за пределами нашего региона «Дедушкой Вагнером» из Энгельса — музыкантом, который собирал моторы под заказ для любителей ретро-техники из разных городов страны. Я столкнулся с тем, что мастера, пристраивая свои творения в добрые руки, просят новых владельцев присылать им отзывы о своих мопедах и даже информацию, все ли исправно работает. У всех реставраторов нашей и соседних областей есть традиция собираться раз в год на месте приземления Гагарина и устраивать гонки. Организаторы снимают базу одного из бывших пионерских лагерей, где размещаются все гости. Хотя праздник и неофициальный, но открытие проходит не хуже, чем всякие правительственные совещания: с поднятием флага и обязательной выставкой мопедов. После церемонии восстановленные мопеды можно проверить, что называется, в деле. Любители быстрой езды и мастера устраивают покатушки до самой границы с Волгоградом и обратно».

По словам Амура Сангмамадова, сейчас многие, особенно в Москве и Московской области, открывают мастерские и зарабатывают на восстановлении ретро-техники неплохие деньги.

«Есть такой мастер из столицы Илья Хомич, — рассказывает Амур Сангмамадов. — Он активно продвигает свои услуги в соцсетях. В среднем затраты на покупку и ремонт старого мотоцикла колеблются в пределах 200 долларов США, зато восстановленный экземпляр стоит от 500 долларов и выше. При наличии времени, инструментов, навыков и желания, процесс восстановления длится от двух недель до полутора месяцев. Но я люблю свое хобби не ради денег. Скорее, это ностальгия по детству и юности. Глядя на старенький мопед, будто возвращаешься на десятилетия назад».

На вопрос, не стыдно ли ему кататься по дорогам на раритетах, когда все вокруг рассекают на дорогих иномарках, Амур Сангмамадов говорит, что порой у владельцев «крутых» джипов падает челюсть при виде мотоциклов, снятых с производства многие десятилетия назад.

«Случалось мне восстанавливать старого «колясыча», так называют мастера старичка, мотоцикл «Урал М-62» 1964 года выпуска, — вспоминает Амур Сангмамадов. — Купил его меньше, чем за 10 тысяч рублей. Перехватил в последний момент у другого ушлого перекупщика. Еще столько же денег потратил на покупку для него запчастей. На то, чтобы «колясыч» выглядел, как новенький, ушел почти год. Зато теперь владельцы «крутых» кроссоверов, увидев старенький «Урал», просят порулить и спрашивают, что это за чудо такое».

Художник и мастер мопедов в одном лице мечтает приобрести все модификации мопеда «Рига». Он поставил задачу собрать полную их коллекцию и совершить путешествие на одном из редких экземпляров.

«В советское время люди на мопедах не просто ездили в гости или из дома на работу, но и не боялись преодолевать на них дальние расстояния, — признался житель Аркадака. — Один из самых больших пробегов в истории — четыре тысячи километров без единой неисправности в пути. Сегодня импортные мопеды работают только два года. На этом их жизненный ресурс исчерпывается, а ценник на них немаленький. К слову, на испытательных гонках отечественные модели всегда превосходили свои зарубежные аналоги. Так что прокатиться в соседний регион или на морской курорт я согласился только бы «на колясыче»».