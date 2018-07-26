Житель Удмуртии построил спортивную площадку в родной деревне

Летом 2018 года в деревне Удмурт Сюгаил под Можгой прошел грандиозный спортивный праздник. Поводом стало открытие спортивной площадки на месте заброшенного поля, где раньше гуляли только коровы. Появился новый спортивный объект не за счет бюджета или спонсоров, а благодаря неравнодушному молодому человеку Константину Трофимову, его друзьям и жителям села.

В деревне нет ни школ, ни детских садов

В деревне Удмурт Сюгаил сейчас живет около 600 человек, 200 из них дети. Здесь нет ни школ, ни детских садов. Единственная спортивная площадка заросла травой: ворота развалились, а поле использовали для выгула коров.

— Удмурт Сюгаил моя родная деревня, я там жил до 2009 года, пока не поступил в институт и не уехал в Ижевск, — рассказывает Константин Трофимов. У меня там остались родные, друзья. И каждые выходные я стараюсь приезжать туда.

Как-то раз приехав домой, Константин вместе с друзьями решил, что деревне нужен свой спортивный центр. Сказано сделано. Молодые люди начали с восстановления поля, на котором когда-то играли сами.

— Я знал и понимал, что можно все сделать своими руками и бюджетно. Знал, что мы с друзьями справимся. К администрации и властям обращался только чтобы нам разрешили работать на этой площадке. Я знаю, чтобы получить помощь от властей или грант, нужно потратить много времени, а мы хотели запустить площадку уже летом 2018 года, — отметил автор идеи.

Кстати, Константин выступает в команде по воркауту (уличная гимнастика Прим. ред.), а в студенчестве выступал на соревнованиях по пауэрлифтингу.

Всего за пару месяцев на заросшем поле в деревне появилось футбольное поле с потрясающим газоном, волейбольная площадка, комплекс снарядов для воркаута, небольшая детская площадка, лавки, столы и урны Фото: личный архив 100 тысяч на радость детям

В строительстве площадки молодому человеку помогли не только друзья, но и местные жители. Фермер из деревни бесплатно вспахал поле, которое засеяли специальным газоном.

— Жители проходили мимо, когда мы работали на поле, и интересовались, что мы делаем, — рассказывает Константин. Поэтому мы решили собрать местных, пригласили главу муниципального образования и озвучили идею.

Фото: личный архив

В итоге после встречи удалось собрать 29 тысяч рублей. Также создали группу в социальных сетях, где поступили предложения о строительстве скамеек и песочницы.

Кстати, молодой человек изучил все ГОСТы, чтобы все сделать правильно. Из досок местной пилорамы сделали щит для баскетбольной площадки и песочницы. А песок Константин сам набирал на карьере.

Всего на постройку площадки ушло около 100 тысяч рублей

— Местные жители сами участвовали в покраске. Достаточно было выложить информацию об этом в группе в соцсети. Работа тянулась с мая по июль, — добавил Константин.

14 июля ребята сами организовали большой праздник для местных жителей с мастер-классами, соревнованиями, показательными выступлениями по воркауту и концертом.

Фото: личный архив

Теперь в планах молодых людей обустроить площадку для отдыха зимой, в том числе, поставить горку.