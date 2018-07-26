В Саратове пройдет фестиваль бардовской песни 

«Кто хочет погрузиться в фестиваль, может снять палатку. Там есть точки питания, каждый сможет там остановиться на три дня и отдохнуть», — цитирует "Комсомольская правда" председателя комитета по туризму Саратовской области Виктора Бородянского. Для участников в лагере «Обермунжский треугольник» будут все необходимые условия: уборные и ванные комнаты, хорошее освещение, а вместо костров — лампочки. Сцена, на которой выступят музыканты, выполнена в виде гитары. Фестиваль носит название бывшего поселения, которого сейчас не существует. Всех гостей мероприятия угостят ухой по рецепту директора фестиваля Владимира Есина. Организаторы приготовят 200 литров супа.