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Нептун приглашает жителей Владивостока на свой праздник
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Нептун приглашает жителей Владивостока на свой праздник 

Vladnews.ru 7 часов назад
Уже в субботу, 28 июля, Нептун приглашает жителей Владивостока на свой праздник на Спортивную набережную., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администарции Владивостока. Как рассказали в управлении культуры администрации Владивостока, уже с 13 часов на Набережной будет звучать музыка, песни о море, анонсы работы локальных площадок. А в 14 часов на Спортивную набережную прибудет сам царь морей и океанов — Нептун со своей свитой, который даст старт большой концертной и праздничной программе. Концерт состоится на нижней площадки у фонтана. Также на Набережной Спортивной гавани будет организована работа 20 локальных площадок. Так, все желающие смогут принять участие в мастер-классах «Русалочьи забавы» по созданию бижутерии. В «Красочной лаборатории» всем желающим сделают аква-грим. А на площадке «Цирк! Цирк» Цирк!» свое искусство покажет профессиональный фокусник и жонглер. Будут организованы конкурсы по перетягиванию каната, морская игротека, квест-игра «Сокровища Японского моря» и многое другое. Также на Спортивной набережной будет работать Книжный маркет «Море, Море..». В рамках маркета пройдут спецпроекты: «Выставка иллюстраций владивостокских художников», «Выставка корейской литературы от библиотек Владивостока и открытый урок корейского языка», круглый стол «Мой книжный магазин и читатель − место встречи или шоссе в никуда?» и другие. В это же время на сцене начнется большая концертная программа, выступят лучшие творческие коллективы, прозвучат вокальные композиции, зрители увидят яркие хореографические номера. Среди участников праздника — вокальное трио — Brilliant's, шоу балет — Терция, вокалист Александр Пстыга, цирковая студия «Шари-Вари», детские студии «Лил Балерин» и «Бусинки» и другие. Как отметили в управлении культуры, планируется, что День Нептуна станет традиционным, и это очень логично для нашего морского города. Напомним, во Владивостоке будет создана резиденция мифического бога морей и океанов Нептуна — с таким предложением выступил глава Владивостока Виталий Веркеенко. По мнению главы города, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов. На регистрацию бренда «Владивосток — резиденция Нептуна» подана заявка в Роспатент. «В городе у моря, который собирается стать значимым туристическим центром в АТР, должен быть свой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет нигде в мире. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. У нас уже есть сквер с большим барельефом Нептуна, с его участием ежегодно масштабно и интересно проходит День военно-морского флота», — отметил Виталий Веркеенко.
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