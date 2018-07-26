«Зарубежная хореография подарила ощущение космического существа, которое любит всех»

«Фестиваль дал мощнейший толчок, как работать дальше и в каком направлении идти. Все две недели были одним сплошным вдохновением, изучением итальянской и американской школ хореографии и последующим осмыслением, что можно добавить в наше понимание хореографии. Взять, к примеру, номера, которые ставил Кевин Сти, когда-то работавший с самой Мадонной. У нас на репетициях позволяется некая вольность в танце. Скажем, некоторые элементы можно делать с разными вариациями. Кевин настаивал на одинаковой отработке каждого элемента, большом количестве повторов, чтобы довести до автоматизма.

Другой пример. С нами на фестивале были студенты из университета Трой, штат Алабама. И меня поразила их профессиональная подготовка. Им преподают сразу и хореографию, и актерское мастерство, и вокал. Мы же, если занимаемся хореографией, то с легкими ответвлениями. Поэтому наш уровень хореографии в чем-то уступал зарубежному. В мастер-классах на фестивале чувствовалась итальянская школа хореографии. Там другой подход, другое исполнение, другое ощущение мелочей. Те же самые движения во фраппе (движение с ударом — прим. ред.) мы делаем четко и по воздуху, а итальянцы — через пол и с расслаблением стопы. Если в батман тандю (отведение и приведение вытянутой ноги — прим. ред.) привыкли, что это работа стопы, когда она проходит через пол, то у них — уклон на разогрев тазобедренный сустав, и они ускоряют темп, пока мы делаем медленно. Казалось бы — мелочь, но исполняется по-разному и работают совершенно другие части тела.

Есть отличия и в музыке. У нас мелодичная, спокойная, лирическая, хотя есть и активные моменты. У них — очень динамичная, иногда как джазовая, и для них это норма. Но это не новаторство, это просто итальянская классическая школа хореографии. Да, я увидела в этом совершенно новый подход, но повторюсь, что итальянцы в этом не видят какого-то изобретения.

И это все привело к рождению совершенно новых ощущений в танце. У меня на гала-концерте в первом номере у Кевина Сти было немного движений, но то, что я делала на сцене, рождало понимание: мое тело может рассказать гораздо больше, чем язык. Ощущала себя даже не человеком, а космическим существом, которое любит всех вокруг, и в эти минуты я не играла, а скорее жила танцем. Весь номер дал невероятное вдохновение, которое я теперь постараюсь передать своим студентам в Кемерове».

Фото: Mark Moseley (USA).