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Астраханский ансамбль «Ялкын» отметит 30-летие на сцене
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Астраханский ансамбль «Ялкын» отметит 30-летие на сцене 

Ревизор.ru 11 часов назад
Фото: Ревизор.ru
По информации областного министерства культуры и туризма, артисты ансамбля исполнят полюбившиеся астраханцам татарские народные песни и покажут фрагмент свадебного обряда.
Кроме того, на одной сцене вместе с юбилярами выступят творческие коллективы города и региона: ансамбли «Нур», «Тантана», «Радость», «Хаджи-Тархан», исполнители татарских песен Альбина Кинжалиева, Зарина Джаналиева, Элина и другие. Поздравить юбиляров приедут представители творческой интеллигенции из Казани и Волгограда.
За 30-летнюю историю коллектив ансамбля прошел большой творческий путь. На счету самодеятельных артистов свыше тысячи концертов, в том числе на различных масштабных праздниках и фестивалях.
Примечательно, что вместе с юбилеем ансамбля отмечает свой личный юбилей и его руководитель. Галию Ахтямовну знают не только как мастера своего дела, но и как общественного деятеля, ведущего активную работу по популяризации татарской национальной культуры.
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