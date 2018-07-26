Астраханский ансамбль «Ялкын» отметит 30-летие на сцене

По информации областного министерства культуры и туризма, артисты ансамбля исполнят полюбившиеся астраханцам татарские народные песни и покажут фрагмент свадебного обряда.

Кроме того, на одной сцене вместе с юбилярами выступят творческие коллективы города и региона: ансамбли «Нур», «Тантана», «Радость», «Хаджи-Тархан», исполнители татарских песен Альбина Кинжалиева, Зарина Джаналиева, Элина и другие. Поздравить юбиляров приедут представители творческой интеллигенции из Казани и Волгограда.

За 30-летнюю историю коллектив ансамбля прошел большой творческий путь. На счету самодеятельных артистов свыше тысячи концертов, в том числе на различных масштабных праздниках и фестивалях.

Примечательно, что вместе с юбилеем ансамбля отмечает свой личный юбилей и его руководитель. Галию Ахтямовну знают не только как мастера своего дела, но и как общественного деятеля, ведущего активную работу по популяризации татарской национальной культуры.