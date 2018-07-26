На конкурс «Мир права» в СГЮА приехали участники из 76 регионов России

Сегодня программа «Мира права — 2018» началась с посещения участниками конкурса плаца УМВД России по городу Саратову, где прошли показательные выступления велополиции и кинологической службы.

Далее в Зале судебных заседаний СГЮА состоялась тематическая дискуссия на тему разнополярных точек зрения в СМИ «Свобода мнений», модераторами которой выступили секретарь Союза журналистов России, член Общественной палаты РФ Евгений Примаков , руководитель Роскомнадзора по Саратовской области Роман Чуйченко и шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Саратов» Татьяна Кудасова.

Для почетных гостей и участников конкурса также была проведена обзорная экскурсия по СГЮА, в рамках которой они познакомились с инфраструктурными объектами вуза: музеем криминалистики, отделом редких книг, криминалистическим полигоном, физкультурно-оздоровительным комплексом, Залом судебных заседаний и другими.

«Я очень впечатлен Саратовской государственной юридической академией, масштабами вуза и его развитой инфраструктурой. Студентам академии хочу пожелать терпения в учебе — мне бы хотелось, чтобы люди, встающие на защиту прав других людей, обладали острым ощущением чувства сострадания, ведь очень часто от внимательности сотрудников правоохранительных органов, от ощущения справедливости и зависит судьба человека», — поделился впечатлениями известный актер театра и кино, народный артист России Валерий Баринов

Далее состоялась пресс-конференция, посвященная открытию конкурса «Мир права — 2018», в которой приняли участие почетные гости фестиваля: известные тележурналисты телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Эдуард Петров и Мария Бондарева, секретарь Союза журналистов России, член Общественной палаты РФ Евгений Примаков, популярные российские актеры театра и кино Николай Чиндяйкин и Валерий Баринов и другие видные деятели отечественной медиасферы и культуры.

Ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов рассказал, что география конкурса и количество работ участников ежегодно возрастают: в этом году в адрес отборочной комиссии были присланы 240 работ из 76 регионов России, а в финал конкурса прошла 101 работа.

«За прошедшие десять лет мы приняли более 2000 конкурсантов из всех регионов России и Казахстана, получили более 1500 работ, наградили более 100 победителей в основных номинациях и вручили более 150 специальных призов», — подчеркнул Сергей Суровов.

Эдуард Петров поблагодарил участников конкурса за качественные сюжеты и репортажи, присланные в этом году на «Мир права», выделив наиболее интересные работы, в том числе, репортаж студенческого медиацентра академии «SM Production», и отметил, что «СГЮА — это не только кузница квалифицированных юридических кадров, но и хороших телевизионных журналистов».

«Я думаю то, чем мы, актеры, занимаемся — это очень серьезная часть правовой культуры, которая в художественной обертке приходит к людям. Ответственность за эту художественность нужно чувствовать. И я приехал к вам сюда с большим человеческим интересом «поднабраться» опыта, поучиться, посмотреть. Я постараюсь для собственной профессии и жизни вынести отсюда бесценный опыт. Поэтому сердечно благодарю вас за приглашение на «Мир права», — отметил Николай Чиндяйкин.