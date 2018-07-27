В СГЮА наградили победителей X юбилейного конкурса «Мир права — 2018»

Сегодня, 27 июля, участники и гости конкурса посетили телестудию ФКУ « Исправительная колония №33», где познакомились с работой редакции и исторического клуба. Далее мероприятия конкурса продолжились в Городском парке культуры и отдыха, в котором прошла мини-ярмарка саратовских производителей с дегустацией местной продукции и презентацией сувениров ручной работы.

В пресс-центре ГТРК «Саратов» состоялся мастер-класс шеф-редактора программы «Мобильный репортер» телеканала «Россия 24» Виталия Арутюняна , а также продолжилось обсуждение работ участников фестиваля, модераторами которого стали корреспондент программы «Вести» Елена Ерофеева, режиссер ГТРК «Саратов», председатель отборочной комиссии конкурса Таисия Никитина и Виталий Арутюнян.

Завершился финальный конкурсный день в актовом зале Саратовской государственной юридической академии на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Напомним, что в этом году в адрес отборочной комиссии конкурса были присланы 240 сюжетов, репортажей и фильмов из 76 регионов России и Республики Казахстан, из которых в финал прошла 101 работа.

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров , открывший церемонию награждения, подчеркнул, что «Мир права» — это бренд Саратовской области и передал участникам, гостям и организаторам поздравления от губернатора Саратовской области Валерия Радаева : «Ежегодно к нам приезжают увлеченные и неравнодушные люди, среди которых журналисты, эксперты, политики — они собираются, чтобы обсудить вопросы развития гражданских институтов, правового просвещения населения. И этот фестиваль дает возможность продемонстрировать свое мастерство, поделиться опытом, а для начинающих журналистов — это еще и хорошая профессиональная школа».

Вице-губернатор вручил награду в номинации «Лучший сюжет о людях профессии „Востребованы по праву“ журналистам ГТРК „Удмуртия“.

Начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников наградил победителя в номинации „Лучшая студенческая видеоработа на правовую тематику“, которым стал медиацентр СГЮА „SM Production“.

И.о. председателя Саратовского областного суда Евгений Шепелин вручил приз ГТРК „Вологда“ за лучшую работу в номинации „Лучший телевизионный сюжет о деятельности судов и судей“.

Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо наградил ГТРК „Башкортостан“ за „Лучший телевизионный сюжет о борьбе с коррупцией“.

Председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин вручил награду ГТРК „Оренбург“ в номинации „Лучший сюжет о противодействии национализму и экстремизму“.

Директор ГТРК „Саратов“, генеральный директор конкурса „Мир права“ Дмитрий Петров и ведущая информационных программ телеканала „Россия 24“, выпускница СГЮА Мария Бондарева наградили ГТРК „Ямал“ за „Лучший телевизионный сюжет о защите семьи и детства“.

Почетный гость конкурса, актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России Николай Чиндяйкин объявил победителя в номинации „Лучший телевизионный фильм“, которым стала команда ГТРК „Санкт-Петербург“.

Заместитель директора — начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационных программ телеканала „Россия“, ведущий популярной передачи „Честный детектив“ Эдуард Петров вручил приз ГТРК „Псков“ за победу в номинации „Лучшая телевизионная программа“.

Ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов наградил ГТРК „Лотос“ за „Лучшее журналистское расследование“.

Заместитель генерального директора ВГТК, руководитель регионального департамента ВГТРК , председатель жюри конкурса „Мир права — 2018“ Рифат Сабитов вручил главный приз фестиваля — гран-при — ГТРК „Белгород“.

»Очень приятно получить главную награду этого замечательного конкурса: ты понимаешь, что годы работы прошли не зря. Достигнута определенная высота, которая обязывает к тому, что надо двигаться дальше и выше. Я впечатлен таким отличным уровнем организации мероприятия и меня очень приятно удивила Саратовская юридическая академия: во время экскурсии я специально отстал от своей группы, чтобы поближе познакомиться с музеем криминалистики и криминалистическим полигоном. Студентам СГЮА можно только позавидовать — у них есть абсолютно все, для того, чтобы хорошо учиться и становиться профессионалами!» — поделился впечатлениями обладатель гран-при «Мир права — 2018», журналист ГТРК «Белгород» Александр Коробов

В завершении церемонии награждения участники и почетные гости фестиваля выразили искреннюю благодарность организаторам «Мира права — 2018» за теплый прием и пообещали обязательно вернуться в Саратов следующим летом и принять участие в XI конкурсе «Мир права — 2019».