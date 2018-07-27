Сегодня, 27 июля, участники и гости конкурса посетили телестудию ФКУ «Исправительная колония №33», где познакомились с работой редакции и исторического клуба. Далее мероприятия конкурса продолжились в Городском парке культуры и отдыха, в котором прошла мини-ярмарка саратовских производителей с дегустацией местной продукции и презентацией сувениров ручной работы.
В пресс-центре ГТРК «Саратов» состоялся мастер-класс шеф-редактора программы «Мобильный репортер» телеканала «Россия 24» Виталия Арутюняна, а также продолжилось обсуждение работ участников фестиваля, модераторами которого стали корреспондент программы «Вести» Елена Ерофеева, режиссер ГТРК «Саратов», председатель отборочной комиссии конкурса Таисия Никитина и Виталий Арутюнян.
Завершился финальный конкурсный день в актовом зале Саратовской государственной юридической академии на торжественной церемонии закрытия фестиваля.
Напомним, что в этом году в адрес отборочной комиссии конкурса были присланы 240 сюжетов, репортажей и фильмов из 76 регионов России и Республики Казахстан, из которых в финал прошла 101 работа.
Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, открывший церемонию награждения, подчеркнул, что «Мир права» — это бренд Саратовской области и передал участникам, гостям и организаторам поздравления от губернатора Саратовской области Валерия Радаева: «Ежегодно к нам приезжают увлеченные и неравнодушные люди, среди которых журналисты, эксперты, политики — они собираются, чтобы обсудить вопросы развития гражданских институтов, правового просвещения населения. И этот фестиваль дает возможность продемонстрировать свое мастерство, поделиться опытом, а для начинающих журналистов — это еще и хорошая профессиональная школа».
Вице-губернатор вручил награду в номинации «Лучший сюжет о людях профессии „Востребованы по праву“ журналистам ГТРК „Удмуртия“.
Начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников наградил победителя в номинации „Лучшая студенческая видеоработа на правовую тематику“, которым стал медиацентр СГЮА „SM Production“.
И.о. председателя Саратовского областного суда Евгений Шепелин вручил приз ГТРК „Вологда“ за лучшую работу в номинации „Лучший телевизионный сюжет о деятельности судов и судей“.
Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо наградил ГТРК „Башкортостан“ за „Лучший телевизионный сюжет о борьбе с коррупцией“.
Председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин вручил награду ГТРК „Оренбург“ в номинации „Лучший сюжет о противодействии национализму и экстремизму“.
Директор ГТРК „Саратов“, генеральный директор конкурса „Мир права“ Дмитрий Петров и ведущая информационных программ телеканала „Россия 24“, выпускница СГЮА Мария Бондарева наградили ГТРК „Ямал“ за „Лучший телевизионный сюжет о защите семьи и детства“.
Почетный гость конкурса, актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России Николай Чиндяйкин объявил победителя в номинации „Лучший телевизионный фильм“, которым стала команда ГТРК „Санкт-Петербург“.
Заместитель директора — начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационных программ телеканала „Россия“, ведущий популярной передачи „Честный детектив“ Эдуард Петров вручил приз ГТРК „Псков“ за победу в номинации „Лучшая телевизионная программа“.
Ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов наградил ГТРК „Лотос“ за „Лучшее журналистское расследование“.
Заместитель генерального директора ВГТК, руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель жюри конкурса „Мир права — 2018“ Рифат Сабитов вручил главный приз фестиваля — гран-при — ГТРК „Белгород“.
»Очень приятно получить главную награду этого замечательного конкурса: ты понимаешь, что годы работы прошли не зря. Достигнута определенная высота, которая обязывает к тому, что надо двигаться дальше и выше. Я впечатлен таким отличным уровнем организации мероприятия и меня очень приятно удивила Саратовская юридическая академия: во время экскурсии я специально отстал от своей группы, чтобы поближе познакомиться с музеем криминалистики и криминалистическим полигоном. Студентам СГЮА можно только позавидовать — у них есть абсолютно все, для того, чтобы хорошо учиться и становиться профессионалами!» — поделился впечатлениями обладатель гран-при «Мир права — 2018», журналист ГТРК «Белгород» Александр Коробов.
В завершении церемонии награждения участники и почетные гости фестиваля выразили искреннюю благодарность организаторам «Мира права — 2018» за теплый прием и пообещали обязательно вернуться в Саратов следующим летом и принять участие в XI конкурсе «Мир права — 2019».