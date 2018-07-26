Под Саратовом пройдет фестиваль пирога

В субботу, 28 июля, в Духовницком районе пройдет II фестиваль пирога. На него приглашаются все жители области.

В прошлом году этот праздник собрал более трех тысяч гостей, в том числе и из других регионов страны. Главное событие мероприятия — кулинарно-творческий конкурс на «Лучший праздничный пирог». В нем будут участвовать все желающие, кто заранее подал заявку. Здесь организаторы обещают познакомить с оригинальными рецептами, а также с особенностями и традициями разных национальностей по выпечке пирогов. Гости и члены жюри смогут оценить «Семейный пирог» (выпечен по семейному оригинальному рецепту, который передается из поколения в поколение), «Оригинальный пирог», «Праздничный пирог», (имеет высокохудожественное оформление и оригинальную форму), а также «Хлебосольный пирог» (самый большой), «Юный пекарь» (изготовлен детьми до 14 лет) и «Пироги народов мира» (приготовлены по традиционному национальному рецепту).

Итоги конкурса будут подведены в 18:00. После этого всех обещают угостить пирогами.

Место проведения фестиваля — парковая зона посёлка Духовницкое. Сам фестиваль откроется 15:00.

Гостям праздника организаторы предлагают различные развлечения. В программе — выступление духового оркестра, концерт с участием лауреата фестиваля «Шансон года» Андрея Бурцева , солиста группы «Статус» Александра Куликова , лауреата международного фестиваля «Созвездие Будапешта» Ольги Крафт.

Также будут работать различные площадки. Среди них выставка изделий народных мастеров, фотозоны, аттракционы, мастерская аква-грима, спортивные площадки, квест-игра.