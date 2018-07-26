Под Саратовом пройдет фестиваль пирога 

В субботу, 28 июля, в Духовницком районе пройдет II фестиваль пирога. На него приглашаются все жители области.
В прошлом году этот праздник собрал более трех тысяч гостей, в том числе и из других регионов страны. Главное событие мероприятия — кулинарно-творческий конкурс на «Лучший праздничный пирог». В нем будут участвовать все желающие, кто заранее подал заявку. Здесь организаторы обещают познакомить с оригинальными рецептами, а также с особенностями и традициями разных национальностей по выпечке пирогов. Гости и члены жюри смогут оценить «Семейный пирог» (выпечен по семейному оригинальному рецепту, который передается из поколения в поколение), «Оригинальный пирог», «Праздничный пирог», (имеет высокохудожественное оформление и оригинальную форму), а также «Хлебосольный пирог» (самый большой), «Юный пекарь» (изготовлен детьми до 14 лет) и «Пироги народов мира» (приготовлены по традиционному национальному рецепту).
Итоги конкурса будут подведены в 18:00. После этого всех обещают угостить пирогами.
Место проведения фестиваля — парковая зона посёлка Духовницкое. Сам фестиваль откроется 15:00.
Гостям праздника организаторы предлагают различные развлечения. В программе — выступление духового оркестра, концерт с участием лауреата фестиваля «Шансон года» Андрея Бурцева, солиста группы «Статус» Александра Куликова, лауреата международного фестиваля «Созвездие Будапешта» Ольги Крафт.
Также будут работать различные площадки. Среди них выставка изделий народных мастеров, фотозоны, аттракционы, мастерская аква-грима, спортивные площадки, квест-игра.