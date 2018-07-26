Готическая история: где в России можно жить в средневековых замках

Готический замок «Гарибальди» в селе Хрящевка, Ставропольский район, Самарская область

Собственник: бизнесмен Олег Кузичкин, в прошлом — основатель и владелец сети магазинов «Фабрика качества»

Условия владения: в личной собственности

Перед въездом в Хрящевку, в 30 км от Тольятти, появляются дорожные столбики с надписями «В имение Гарибальди». Хрящевка находится в 30 км от моногорода Тольятти, известного своей урбанистичной застройкой, зато под Хрящевкой на территории в 6 га самарский предприниматель Олег Кузичкин возвел гигантский замок в неоготическом стиле. Башенки-пинакли, скульптуры-горгульи, арк-аркатурные своды и стрельчатые завершения оконных проемов — все как полагается, но на современный манер. Авторы проекта — архитекторы Валерий Сеглин и Юрий Гурьянов , художник Сергей Каренгин и Алексей Чебоксаринов и скульптор Виктор Шувалов — взяли за основу неоготический стиль, творчески переработав его в духе европейской романтической архитектуры с элементами викторианской эпохи.

Владелец замка — известный человек в Самарской области: когда-то он первым познакомил жителей с «ганноверскими» сосисками и долгое время удивлял аппетитными мясными запахами в магазинах принадлежащей ему сети «Фабрика качества». Мясная продукция выпускалась под брендом «Гарибальди», необычное название интриговало и привлекало клиентов.

Позже Кузичкин продал и сеть, и производство, и увлекся возведением готического новостроя.

Объем вложенных в «Замок Гарибальди» инвестиций не раскрывается. Работы начались в 2006 году. Достроить обещают в этом году.

У самого замка дорога заканчивается. Но можно пройти ниже, к живописному пляжу с чистым мелким песком и выходом к прозрачной воде Жигулевского моря. На пляже возведена речная пристань и просторный (примерно 1000 кв.м.) павильон в марокканском стиле. Из местных СМИ известно, что к павильону примыкают бассейны, а сам он, предположительно, будет использоваться как площадка для различных торжество и мероприятий. Несмотря на отсутствие официальной информации, местным журналистам удалось узнать и другие детали. В частности, о скором открытии на территории «Гарибальди» luxury-отеля на 6-7 номеров, ресторана и развлекательной зоны на крыше замка, на площадке, вымощенной брусчаткой.

Известно и о планах проведения в замковом комплексе различных фестивалей и даже рыцарских турниров в исторических костюмах. Администратор замка Юлия Хорохорина отказалась назвать любые детали проекта, подтвердив лишь факт того, что пока замок закрыт для официальных мероприятий.

Но и в своем сегодняшнем виде «Гарибальди» стал одной из самых популярных площадок для неофициальных фотосессий среди окрестных (иногда заезжают и туристы из соседних областей) жителей.

Трактир и рыбалка в парке-отеле «Замок Понизовкина» в Ярославской области

Собственник: Тигран Казарян , вице-президент ГК «Ташир» и его супруга Валентина Казарян

Условия владения: в личной собственности

«Замок Понизовкина» хоть и выглядит как «с иголочки», но в полном смысле слова новоделом отнюдь не является. Его создание началось с бурной строительной деятельности ярославского крепостного Никиты Петровича Понизовкина. В 1840 году он построил первый в губернии паточный завод. Выкупившись на свободу, Понизовкин стал купцом и через несколько лет рядом с паточным заводом построил огромное по тем временам химическое производство. Это — один из последних существенных фактов об отце-основателе будущего замкового комплекса: вскоре Никита Понизовкин внезапно и бесследно исчез, его судьба не известна и по сей день. Спустя 11 лет тем же таинственным образом пропала и купеческая жена Анна Васильевна. Из архивных источников известно, что Понизовкины были связаны со старообрядческой сектой странников (второе название — «бегуны»). Неудивительно, что потомки столь таинственных родителей тоже оставили о себе необычную память.

Производственные активы достались трем сыновьям. Один из них, Никита, пригласил петербургского архитектора Николая Лермонтова, который построил в 1912-1914 годах на территории завода небольшой особняк. Это строение со сложной композицией и выразительными силуэтами в стиле модерн, романском и готическом духе и называют сегодня «Замком Понизовкина».

Рядом с ним поставил свой дом и брат Андрей. А неподалеку расположились конюшня, оранжерея, склад, парк, резная и кирпичные дачи. После революции особняк и все постройки национализировали, а после Второй Мировой в особняке открыли клуб. С годами особняк ветшал, но его судьба мало кого волновала — вокруг находились более привлекательные производственные активы. Их собственники часто менялись в советские времена Волжский химический завод Понизовкиных стал Ярославским крахмало-паточным комбинатом, а в 2004 году он обанкротился. Спустя три года от комбината остались одни руины: были разобраны и проданы даже железнодорожные рельсы.

В таком плачевном состоянии остатки комбината и приобрел вице-президент ГК «Ташир» Тигран Казарян. Чем его привлекли руины? «Завода к этому времени уже не существовало, зато частично уцелели исторические памятники. А места вокруг — красивейшие», — рассказал Forbes Life Тигран Казарян.

Были снесены и вывезены все советские постройки, на территории в 20 га осталось более 11 сооружений-памятников архитектуры конца XIX-начала ХХ веков. Вместе с остальными историческими постройками господину Казаряну достался и обветшавший особняк Никиты Понизовкина-младшего. «Так и появилась идея построить на исторической территории современный туристический комплекс». Начались долгие строительные и реставрационные работы.

Объем вложенных инвестиций Казарян оценил более чем $20 млн (включая расходы на покупку завода).

Сегодня в восстановленных интерьерах замка работают экскурсионные программы, организуются фотосессии, работает трактир и летний ресторан. «Все эти услуги пользуются спросом, а в летний сезон — рыбалка и продажа живой рыбы», — утверждает Тигран Казарян. Проходят в замке фестивали, концерты и светские рауты (например, выступал Юрий Башмет ).

По подсчетам Казаряна, за 2017 год замок посетило более 7000 человек. «Это при том, что продолжаются активные реставрационно-строительные работы», — поясняет Казарян. По его словам, за проектирование отвечают несколько ярославских фирм, а сама реставрация ведется под наблюдением местного Департамента культуры. Сам же Тигран Казарян лично руководит всеми работами.

«Замок Понизовкина» входит в состав историко-культурного комплекса «Вятское» (основной инвестор — ярославский бизнесмен и меценат Олег Жаров ). В 2008 году он купил небольшую усадьбу Вятское XIX века и за десять лет превратил ее в комплекс из 13 (!) музеев, гостиницу, ресторан и восстановил множество памятников архитектуры и достопримечательностей — от источников и купелей до райского сада с птицами и животными и старообрядческого храма. Если Вятское — это отдых и развлечения для среднего класса, то замок Понизовкина позиционируется как услуги luxury-формата.

В планах — разместить в трех реконструированных исторических зданиях гостиничные номера и построить 30 коттеджей с общим числом гостей до 450 человек. Также Казарян намерен построить рестораны, два конференц-зала, теннисные корты, детские игровые площадки, СПА-центр с большим плавательным бассейном, благоустроить территорию волжской набережной. И даже построить большой причал для остановки круизных лайнеров и яхт-клуб для маломерных судов. «Реализация всех этих планов потребует еще одного миллиарда рублей», — утверждает Тигран Казарян.

Ресторан-пивоварня, отель и музей инквизиции в замке Нессельбек, поселок Орловка Калининградской области

Условия владения: в личной собственности

Замков, построенных Тевтонским орденом, в Калининградской области немало. Но львиная их доля находится в руинированном состоянии или передана в управление РПЦ (мягко говоря, не самое эффективное).

Нессельбек хоть и являет собой лишь копию настоящего средневекового замка, но сегодня это единственный в области объект, который удалось сделать коммерчески прибыльным и привлекательным для туристов со всей России и даже зарубежья.

Идея заработка на средневековом life-style местному предпринимателю Валерию Бондаренко (в области его знают как владельца компании «Империя мехов») пришла почти десять лет назад. Историю приобретения земли под строительство замка Бондаренко не раскрывает. Известно лишь, что с самого начала у бизнесмена был четкий план — тщательно спроектировать и построить качественную и убедительную копию средневекового замка, а затем открыть в его необычных интерьерах в духе неоготики luxury-отель и ресторан с собственной пивоварней (все-таки всего лишь 70 лет назад эти земли принадлежали Восточной Пруссии).

Бондаренко удалось максимально приблизиться к исторической правде: отельные интерьеры выдержаны в средневековом стиле с его громоздкой, массивной мебелью, кожаной обивкой кроватей и стульев, цветными витражами вместо стекол. Доступны при этом и блага цивилизации— просторные номера и ванные комнаты, спутниковое телевидение, кондиционеры.

Отель и ресторан-пивоварня с четырьмя сортами собственного пива и возможностью наблюдать за тем, как это пиво варят — главные статьи доходов для Валерия Бондаренко. Но не единственные: замок зарабатывает на проведении государственных и православных праздников, корпоративных и частных вечеринках, детских утренниках. А также, как водится, на многочисленных рыцарских турнирах и фотосессиях в средневековых интерьерах и рыцарских доспехах. Отдельная строка доходов — продажа сувениров в лавке и услуги СПА-центра.

«Изюминкой» своего замка владелец считает открывшийся в декабре 2012 года музей средневековых пыток и наказаний (детей пускают в сопровождении взрослых).

Развивать проект Валерию Бондаренко помогает дочь, 31-летняя Юлия Дмитревская. В планах владельцев — расширение ресторанно-гостиничного комплекса (например, планируется увеличить зал для торжеств до 300 человек) и строительство крытого манежа для рыцарских турниров.

Музей марципана в Бранденбургских воротах XVII века, Калининград

Условия владения: аренда у города музейных площадей, производственные мощности в личной собственности

От Браденбургских ворот, массивной кирпичной постройки XVII века в неоготическом стиле, с толстыми стенами, остроконечными декоративными фронтонами, гербами и медальонами, легко добраться и до самого Браденбургского замка. Основанный Тевтонским орденом в XIII веке, ныне замок лежит в руинах. Ворота же отлично сохранились (в свое время их основательно реставрировали) и по сей день выполняя свою транспортную функцию: через два арки со стрельчатыми завершениями активно движется городской транспорт.

В июне прошлого года прямо в Браденбургских воротах открылся необычный частный музей «Кенигсбергский марципан».

Владелец — бывший инженер и местный предприниматель 32-х летний Михаил Попов.

Чем так заинтересовал марципан молодого бизнесмена? Несколько веков марципан был известным гастрономическим брендом Восточной Пруссии и самого Кенигсберга, где выпекался исключительно по собственной рецептуре (в нем, например, есть розовая вода, но полный состав ингредиентов держится в секрете). После присоединения прусского города к России последняя сохранившаяся кенигсбергская фабрика переехала в Баварию, а в советском Калининграде про местный деликатес на долгие годы забыли.

В 2015 году Попов купил небольшую производственную линию в поселке Константиновка Гурьевского района и открыл там небольшое производство (на 74 кв. м.) марципанов. Традиционные сладости производились под старинным кенигсбергским брендом Pomatti в честь братьев-итальянцев Поматти, открывшими в начале XIX века первую в Кенигсберге марципановую фабрику.

Попов утверждает, что проблем с авторскими правами и наследниками не было. Уже в следующем году производство расширилось до 130 кв.м., а летом 2017 года переехало в новое, отремонтированное здание площадью 700 кв.м.

Идея создания музея появилась случайно. Из Европы Попов часто привозил исторические артефакты, связанные с марципановым производством. Так, полтора года назад купил в Берлине «Книгу рецептов 1901 года». Еще одну книгу, уже 1937 года, Попов приобрел на e-bay за 18 тыс. рублей». С блошиных рынков Лондона и немецких городков привез множество других предметов, связанных с производством — старинные формы и кондитерский инвентарь, книги, счета, исторические фотографии и сувенирные изделия из марципана (например, макет знаменитого кафедрального собора, что находится на острове Канта). Так и появилась мысль открыть музей.

С выбором площадки Попову помогли в правительстве области и Министерстве культуры и туризма: предложили аренду музейных площадей (100 кв.м.) на пять лет по фиксированной цене с условием содержания исторических интерьеров в надлежащем виде.

Музей открылся в июле 2017 года в исторических интерьерах Браденбургских ворот. В зале под готическими сводами расположились сотни экспонатов, а примыкающее к залу крохотное соседнее помещение заняла небольшая лавка — там туристам охотно продают марципан и шоколад собственного производства и поят их марципановым кофе. Торгуют, правда, не только кенигсбергским марципаном. У Попова есть контракты с четырьмя основными немецкими старейшими производителями марципана.

Объем инвестиций в музей составил порядка 5 млн рублей. Михаил Попов утверждает, что музей стал рентабельным буквально через несколько месяцев, однако норму прибыли не раскрывает.

Есть в Калининграде и еще один музей марципана, который в 2011 году его открыла семья Тороповых. Музей находится в парке Юности, в полуподвальном помещении и работает лишь два дня в неделю. Тороповы считают Михаила Попова нарушителем авторских прав и всячески стараются привлечь внимание общественности к факту того, что их музей появился первым. Попов же не считает, что чем-то ущемил коммерческие и правовые интересы Тороповых, утверждая, что права бренд не регистрировались, а совместные действия лишь развивают конкуренцию на общем маленьком рынке.

Форматы обоих музеев действительно мало пересекаются. У Попова — историческая экспозиция с ценными артефактами, а Тороповы в первую очередь развивают формат художественных мастер-классов (один из основателей — член Союза художников России Петр Торопов). В качестве экспонатов, в основном, представлены марципановые сувениры и исторические фотографии. Привычная аудитория — семьи с детьми. Музею Попова всего за год удалось стать заметным пунктом туристического маршрута.

Сегодня ООО «Поматти» производит линейку из 50 наименований марципанов и линейку шоколада. Торгует ими сеть «Марципановый домик», также принадлежащая Михаилу Попову и его семье. До конца года к местной сети из шести домиков, добавятся еще три: в Перми, Челябинске и Тюмени. Продаются марципаны от «Поматти» в Москве, Питере и Екатеринбурге, утверждает Попов. В планах — дальнейшая популяризация старинного кенигсбергского гастрономического бренда.