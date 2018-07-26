Драма «Временные трудности» попала в конкурс еще одного европейского фестиваля 

Сегодня стало известно, что драма «Временные трудности» попала в конкурсную программу фестиваля в немецком Ольденбурге (Oldenburg International Film Festival), который пройдет с 12 по 16 сентября.
Для фильма Михаила Расходникова это не первый международный смотр, ранее «Временные трудности» получили приглашение поучаствовать в фестивале в итальянском Саленто — с 1 по 10 сентября.
В центре истории, основанной на реальных событиях, окажется Саша Ковалев (Риналь Мухаметов) и его папа (Иван Охлобыстин). Ребенок родился с врожденным недугом, но его отец решил относиться к нему, как к здоровому, списывая все на «временные трудности». Даже самое простое бытовое действие давалось Саше с трудом, но папа не сдавался и не позволял сдаваться сыну. Мальчик вырос и стал успешным бизнес-консультантом, но возненавидел своего отца.
Однажды случай сводит главных героев и дает сыну шанс поквитаться с «мучителем».
В российский прокат «Временные трудности» выйдут 13 сентября.
Елизавета Бережная