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В Сызрани пройдет XXII Международный фестиваль «Серебряные трубы Поволжья»
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В Сызрани пройдет XXII Международный фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» 

Волга Ньюс 10 часов назад
За время проведения фестиваля в Сызрани побывали более 2000 гостей из Франции, Испании, Сербии, Италии, Индии, Македонии, Китая, Марокко, Мексики и Бразилии.
В 2018 г. на фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» приедут музыканты и художники — члены международной ассоциации «Палитра мира» из Франции и Польши, а также творческие коллективы (духовые оркестры и ансамбли) из Московской и Владимирской областей, Саратова, Тамбова, Самары и Сызрани. В рамках фестиваля духовых оркестров пройдет Летняя творческая школа с участием профессиональных и юных художников ДХШ и ДШИ города.
Почетными гостями фестиваля станут: Клод Зигельмейер — президент Международной ассоциации «Палитра мира», художник (Франция); Александр Халипов — заслуженный артист России, доцент института военных дирижеров, музыкальный координатор Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» (Москва); Вениамин Мясоедов — заслуженный артист России, профессор института военных дирижеров Московского военного университета, солист Центрального оркестра Министерства обороны России и Центрального оркестра МВД РФ (Москва).
В программе Фестиваля:
— открытие художественной выставки;
— торжественная церемония открытия;
— концертные выступления творческих коллективов на открытых площадках, предприятиях и социальных учреждениях города (выездные концерты);
— летняя творческая школа художников;
— творческие встречи, обмен опытом руководителей коллективов;
— конкурсные прослушивания (сценическая программа, плац-концерт) участников II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В. М. Халилова;
— арт-пикник «Планета маленького принца» (площадь Сызранского Кремля);
— праздничное шествие «По главной улице с оркестром»;
— дефиле духовых оркестров, сводное выступление участников фестиваля на главной площади;
— гала-концерт участников фестиваля;
— городской праздник «Сызранский помидор»;
— торжественная церемония награждения участников XXII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» и II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В. М. Халилова.
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