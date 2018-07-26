В Саратовской области состоится фестиваль «Обермоунджский треугольник-2018»

Первый областной бардовский фестиваль в Саратовской области прошел в Балтае в августе 1999 года. В эти выходные состоится одиннадцатый областной открытый фестиваль бардовской песни и шансона «Обермоунджский треугольник» в Марксовском районе. Об этом рассказали сегодня в пресс— центре « Комсомольская правда » в Саратове. Идея мероприятия заключается в том, чтобы вытащить из тени талантливых авторов и исполнителей.

« У нас много фестивалей проходит посвященный природе, погоде или еще Бог знает чему. А этот фестиваль посвящен музыке, человеческому творчеству. Сколько людей каждый год подряд едут и соревнуются. Это однозначно стоит посмотреть, там такая атмосфера, вы просто не представляете, это то, что надо видеть, словами не описать», — поделилась впечатлениями председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Фестиваль содержит конкурсную программу и продлится три дня, с 27 по 29 июля. В нем примет участие 121 конкурсант. Их ожидают палатки, костры, песни под гитару, и, конечно же, знаменитая Уха по-Есински. Ее рецепт на протяжении многих лет держится в строгом секрете. К тому же эту уху приготовит сам директор фестиваля Владимир Есин

« А секрет моего рецепта прост— это свежесть рыбы. Я сам — рыбак, сам ловлю рыбу и готовлю по своему рецепту. Главное, чтобы не занял много времени путь у рыбы из воды на огонь. Сейчас варим уже больше 200 литров и бесплатно угощаем всех гостей», — рассказал Владимир Есин.

По словам организаторов, фестиваль с каждым годом становится все шире, как в творческом, так и в территориальном плане. В 2017 году в нем приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из 19 районов Саратовской области, а также городов Москва, Санкт-Петербург, Тверь и Тольятти.