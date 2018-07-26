Доренко обвинили в пустопорожнем «хайпожорстве» вокруг «НАШЕСТВИЯ»

Пока в сети продолжается обсуждение отказа пяти групп участвовать на фестивале «НАШЕСТВИЕ» (четыре из них не захотели играть на площадке, из-за партнерства фестиваля с Минобороны , ещё одна — поддержала отказников), многие СМИ решили поднять «медийный шум» на эту тему. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ в своем телерасследовании обвинил в «хайпожорстве» и подстрекательстве главного редактора радио «Говорит Москва» Сергея Доренко. Как утверждает телеканал, тема «военно-музыкальных отказников» обсуждалась на ресурсах Доренко «с пугающей регулярностью».

Напомним, первым от участие в «НАШЕСТВИИ» отказалась группа «Порнофильмы». Как написал в соцсетях лидер коллектива Владимир Котляров , это решение было принято, когда музыканты узнали, что на поле в Большом Завидове «будут танки, мобильные пункты призыва в армию». Следом за «Порнофильмами» в отказ ушли группы «Йорш», «Элизиум» и «Пошлая Молли». Потом с фестиваля снялся коллектив Distemper, чтобы проявить солидарность.

Любопытно, что дружба «НАШЕСТВИЯ» с министерством обороны РФ продолжается далеко не первый год. Военное ведомство с далекого 2009 года организует выступление своих пилотажных групп («Русские витязи» и др.) над полем фестиваля. Но это не смутило ни «отказников», ни «хайпожоров», как окрестили в сети те СМИ, которые решили повысить свои тиражи на этой теме.

Хайп и суета перед «Нашествием». Музыканты заступились за свой фестиваль

Примечательно, что вся эта антиволна против «НАШЕСТВИЯ» не смутила музыкантов тех 150 групп, которые будут выступать на трёх сценах. Так, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил прямо:

«Выступал и буду выступать. Меня совершенно это не интересует, по мне так всем только рекламу сделали. Когда начинается вот это позерство такое… То ты не знал, что каждый год это на «Нашествии» происходит, смешно же об этом говорить. А потом такая цепная реакция между дураками, ну бог с ними», — заявил Галанин.

Вадим Самойлов ("Агата Кристи), который также выступит в рамках фестиваля в свою очередь отметил, что помимо прочего Минобороны выполняет очень полезную функцию, предлагая свои средства обеспечения логистики и транспортные решения.

«Министерство обороны не только партнер фестиваля, но и предлагает различные имеющиеся у него решения и средства для обеспечения логистики и транспортных решений для проведения фестиваля», — убеждён Самойлов.

Все большие музыканты и хедлайнеры фестиваля «Нашествие-2018» приедут в Большое Завидово, поскольку уверены, что «пустопорожний пиар в итоге окажется в пролёте», делает свой вывод телеканал РЕН ТВ. «НАШЕСТВИЕ» пройдёт 3,4,5 августа в Тверской области.