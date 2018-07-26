Певческая мать и День Леэло. В Сигово открылась уникальная выставка

В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района открылась историческая фотовыставка. На репродукциях в хронологическом порядке изображена жизнь малочисленного народа с 1918 по 2018 годы

Как на ладони

Это редкие фото, копии которых собрал и передал музею сетоский активист Ахто Раудоя. Он два года (с августа 2010 по август 2012 года) был так называемым «королем» этой народности — представителем сетоского бога Пеко на земле.

За последние сто лет Сетомаа пережила много перемен, как в политическом, так и культурном плане. Первые упоминания о сето встречаются в официальных документах 1838 года. Тогда их проживало в Печорском районе 16 тысяч человек. До недавнего времени в Псковской области оставалось не более 200 представителей сето.

Выставка, состоящая из 21 фото, своеобразная попытка краткого обзора важных исторических событий последнего столетия — здесь запечатлены перемены и развитие жизни на территории Печорского уезда. Весь мир сето — как на ладони.

«На самой старой фотографии, датированной 1918 годом, изображен Печорский уезд — рассказала заведующая музеем-усадьбой сето в Сигово Малле Богачева. — Интересное фото из коллекции Калева Кивисте, 1953 года. Фотограф запечатлел деревянную церковь в Сетомаа, хотя в то время религиозная деятельность была под запретом».

На другой репродукции — Сетоская Певческая мать Анна Вабарна. Попросту — певунья, которая исполняет народные песни. Она сидит в национальном костюме в окружении детишек из туристического лагеря.

У народности есть даже День пения Леэло, чуть ли не главный праздник сетоской культуры. Первый раз он прошел в Вярске в 1977 году, о чем свидетельствует репродукция выставки.

Одна из фотографий выставки изображает знаменательное событие, которое произошло в 1995 году.

«В этом году впервые начала издаваться сетосская газета, — заметила Малле Богачева. — Она печатается в Эстонии и по сей день».

Экскурс в малоизвестный мир народности, возможность узнать, как ее представители жили 100 лет назад, можно осуществить не только с помощью фотографий.

Не только зрелища

В большом амбаре на усадьбе с любовью собрано все, что удалось сохранить от некогда могучего племени сето — одежда, домашняя утварь, предметы обихода. Есть даже ткацкий станок.

Чисто сетоская вещь — домотканые шерстяные полотенца, ими украшали только иконы. Вот икона Пресвятой Богородицы, украшенная Боговым шерстяным полотенцем с вышитыми лошадьми — символом продолжения рода. А вот «новое веяние», упрощенный вариант Богова полотенца — ткань покрашена масляной краской через трафарет. Дело в том, что в последние годы жители не могли заниматься традиционным рукодельем, потому что были сильно заняты в колхозе.

Здесь во время экскурсии потчуют гостей домашним сыром и творогом, можно даже самим почувствовать себя в роли кулинара. Все ингредиенты свои. В мае у музея появилась собственная корова.

«Нам ее подарил председатель новосокольнического хозяйства. До этого я брала молоко от своей коровы. Теперь, когда молока так много, я часто угощаю гостей бесплатно тем, что удается из него приготовить — сыром, творогом, сметаной», — рассказала заведующая музеем. — В планах проводить мастер-классы по приготовлению хлеба — такого, какой его пекли много лет назад».

А еще для гостей в усадьбе варят тыквенный компот, мясо-молочный суп с клецками и пекут пироги — традиционные сетосские блюда.

Интересные факты

— Музей-усадьба народа сето в д. Сигово — единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру.

— Впервые о сето в 1815 году написал немецкий путешественник Христиан Нест Шлегель. Великий эстонский поэт и ученый Ф. Р. Крейцвальд высоко оценил самобытную культуру сето, призывая собирать и изучать их напевы и сказания. Исследователем сетусского фольклора стал Я. Хурт, опубликовавший три тома «Песен сето».

— У сето развито прикладное искусство: узорное ткачество, вышивка и вязание, плетение кружев. Характерно обилие вязаных шерстяных носков, перчаток, варежек.

— Сето — земледельческий народ. Основу хозяйства, сложившегося у сето к середине XIX века, составляли пашенное земледелие и животноводство. Они выращивали зерновые, а из технических культур — лён, разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, держали домашнюю птицу. В тех волостях, где почвы были неблагоприятны для выращивания льна (сетуские деревни близ Псковского озера), крестьяне занимались гончарным производством.

— Особую роль в их истории сыграл Псково — Печерский монастырь. В XVI веке сето приняли православие, народные предания связаны с деятельностью печорских миссионеров, особенно преподобномученика Корнилия. Однако в народной культуре сето христианские элементы тесно переплелись с языческими. Это отразилось как в повседневной жизни, так и в фольклоре.

— Сето до сих пор помнят ритуалы, связанные с именем бога плодородия Пеко. Некоторые традиции сохранились до сих пор. Так, в день св. Онуфрия по поверью избавившего летом крестьян от града, в Малах представители народности сето собираются на праздник. А Кирмаш — народное гуляние завершает многие церковные праздники.

— В течение многих столетий в приграничных районах эстонской и русской земель проживал народ сето, этническая история которого до конца еще не раскрыта.

— Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Усадьба сформировалась в конце XIX — начале XX века. В 1999 году усадьбу приобрёл музей-заповедник «Изборск».