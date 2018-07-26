Хаски, Therr Maitz и «Панки в городе» в программе Summer Sound 2018

С 6 по 12 августа в Москве пройдет Summer Sound 2018 — серия концертов и фестивалей под открытым небом на дизайн-заводе «Флакон».

Организаторы обещают большой open air с танцевальной зоной на 5 тысяч человек и VIP-трибунами на 200 мест, который примет более двадцати артистов, представляющих самые разные жанры. В течение недели в рамках фестиваля можно будет услышать «независимые, но востребованные музыкальные проекты»: Варвару Визбор , Therr Maitz, Animal Jazz, Хаски, «Буерак», Pompeya. 11 августа отдельной страницей станет фестиваль «Панки в городе», а завершат Summer Sound 2018 израильские электронщики Infected Mushroom концертом 12 августа.

«Панки в городе» пройдут уже в 12-й раз и второй год подряд это будет на «Флаконе». Участие примут отмечающая 30-летие группа «НАИВ», а также «Бригадный подряд», F. P. G., «Элизиум», «Порнофильмы», «Операция Пластилин», «План Ломоносова», «Тени Свободы», GoodTimes, «Йорш», Sellout.