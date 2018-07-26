Ещё
Хаски, Therr Maitz и «Панки в городе» в программе Summer Sound 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Хаски, Therr Maitz и «Панки в городе» в программе Summer Sound 2018 

Свободная пресса 9 часов назад
Фото: Звездный бульвар
С 6 по 12 августа в Москве пройдет Summer Sound 2018 — серия концертов и фестивалей под открытым небом на дизайн-заводе «Флакон».
Организаторы обещают большой open air с танцевальной зоной на 5 тысяч человек и VIP-трибунами на 200 мест, который примет более двадцати артистов, представляющих самые разные жанры. В течение недели в рамках фестиваля можно будет услышать «независимые, но востребованные музыкальные проекты»: Варвару Визбор, Therr Maitz, Animal Jazz, Хаски, «Буерак», Pompeya. 11 августа отдельной страницей станет фестиваль «Панки в городе», а завершат Summer Sound 2018 израильские электронщики Infected Mushroom концертом 12 августа.
«Панки в городе» пройдут уже в 12-й раз и второй год подряд это будет на «Флаконе». Участие примут отмечающая 30-летие группа «НАИВ», а также «Бригадный подряд», F. P. G., «Элизиум», «Порнофильмы», «Операция Пластилин», «План Ломоносова», «Тени Свободы», GoodTimes, «Йорш», Sellout.
Свободная пресса: последние новости
Краснодарская школьница выпала из окна бывшей гостиницы Появилось видео операции по спасению детей из пещеры в Таиланде «Леди Макбет Мценского уезда» впервые на сцене «Стравинского»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
«Дом-2» под угрозой закрытия255
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение